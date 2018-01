Equipe da Secretaria da Educação ganha bônus

Funcionários técnicos e administrativos que trabalham na sede da Secretaria de Estado da Educação também receberão o bônus pago pelo governo por causa da melhora nas notas das escolas da rede. A secretária Maria Helena Guimarães de Castro teria direito de receber cerca de R$ 17 mil, mas, segundo sua assessoria de imprensa, abriu mão do valor. Os cerca de 5.700 funcionários do órgão receberão o bônus, mesmo não estando ligados diretamente a nenhuma escola. Nesse grupo, há profissionais de recursos humanos, financeiro, coordenadoria de normas pedagógicas, transporte, merenda, planejamento. O cálculo do valor levará em conta o crescimento geral do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) na rede estadual, que foi de 63%. Assim, todos receberão o equivalente a 1,5 salário. A mesma lógica foi usada para premiar escolas que tiveram bons resultados, mas não atingiram suas metas - novidade anunciada anteontem. Os funcionários terceirizados não receberão a bonificação. Segundo a secretaria, o pagamento aos profissionais não ligados a escolas, conforme o desempenho geral da rede, estava previsto na regulamentação da lei do bônus (1078/08). A legislação diz que os prêmios são determinados conforme o atingimento de metas das escolas a que os servidores estão ligados. "Como são funcionários que trabalham para toda a rede, receberão de acordo com o avanço de toda a rede", afirma nota da secretaria. E completa: "A secretaria acredita ser justo que estes funcionários, que trabalham diariamente pela educação, recebam bônus de acordo com a evolução da rede." Para Marcelo Ferrari, diretor de desenvolvimento de negócios da Mercer, consultoria especializada em planejamento de benefícios, a lógica faz sentido no setor privado. "Mesmo áreas de apoio, como recursos humanos, ajudam a empresa a atingir uma meta. Se essa área não for importante para a melhora do negócio, ela não tem razão de existir", diz. Ele ressalta, no entanto, que no setor público o ambiente é diferente e o modelo não pode ser o mesmo. "Há a questão da estabilidade e as indicações políticas. Seria preciso um instrumento que avaliasse de fato quem está contribuindo." A pesquisadora da Faculdade de Educação da USP Nathalia Cassettari concorda. "Essa avaliação não mede o esforço individual e, portanto, não permite identificar quem é o responsável por uma eventual melhora. Isso pode gerar distorções." Segundo o divulgado pelo governo anteontem, 72,4% dos profissionais da educação receberão o bônus, que representa 20% do salário anual do profissional e pode variar de R$ 500 a R$ 15 mil. São 195 mil no total; 64 mil deles não são docentes. Professores e outros funcionários das escolas receberão os prêmios conforme o desempenho dos alunos numa avaliação cujo resultado integra o Idesp. A secretaria estipulou meta para cada escola. ENTENDA O PROCESSO Saresp: Avaliação feita pelo governo com alunos da rede. Há provas de português e matemática Idesp: As notas do Saresp de cada escola fazem parte do cálculo do Idesp. A partir disso, elas recebem uma meta de desempenho para o ano seguinte Bônus: Funcionários de escolas que atingiram 100% da meta recebem 20% do salário anual. Quem não está ligado a nenhuma escola recebe 1,5 salário, o que corresponde ao aumento do Idesp da rede de ensino toda