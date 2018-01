Equilibristas das finanças

Décadas atrás, era falta de educação uma dama de fino trato discutir sobre dinheiro. Quando o marido tocava nesse assunto com outro homem, a mulher imediatamente saía de cena. Foi o que contou um grupo de senhoras para a educadora financeira Gloria Pereira, autora do best-seller A Energia do Dinheiro (Editora Campus), durante uma palestra sobre finanças pessoais. Hoje, muita coisa mudou - ainda bem.

O universo feminino está cada vez mais presente nesse campo. Serviços, publicações, sites e cursos voltam-se para o nicho crescente de mulheres empenhadas em tomar as rédeas de seu rendimento para multiplicar ganhos. Conforme observa Gloria, embora a cultura brasileira associe dinheiro à função masculina, o avanço é evidente.

"Há quatro anos, cerca de 2% dos investidores na Bolsa de Valores eram mulheres. Hoje, elas estão por volta de 23%. Pode parecer pouco perto da participação masculina, mas olhe só a velocidade dessa mudança", atesta Gloria, diretora da Sinergia Consultores. Por trás dos números, no entanto, há um grupo que patina com as contas e, principalmente, com os investimentos. O que, inevitavelmente, limita ou pulveriza os rendimentos em vez de multiplicá-los.

Uma pesquisa feita com exclusividade para o Feminino pela Sophia Mind, empresa do grupo de comunicação Bolsa de Mulher, mostra que 75% delas sentem dificuldade em entender as diversas opções de investimento por dois motivos: acham os informativos dos bancos complicados e reclamam da falta de tempo para buscar orientação. Não à toa, 76% das 1.157 entrevistadas que responderam ao questionário têm a poupança como a principal modalidade de investimento.

De acordo com Marcos Silvestre, economista e especialista em finanças pessoais, realmente é melhor colocar dinheiro na "velha conhecida" poupança do que não investir em nada ou se arriscar em uma opção mais arrojada. "Existem, porém, investimentos com a mesma segurança da poupança que rendem três vezes mais", avisa o autor do livro 12 Meses para Enriquecer - O Plano da Virada (Editora Lua de Papel). "Entre eles estão os títulos do Tesouro Direto", afirma.

Para diversificar aplicações - e lucrar com elas - basta ter força de vontade para encontrar tempo de se informar. E, muitas vezes, enfrentar a preguiça. Que o diga a empresária Helena Damiani Vergueiro Toledo. "Confesso que me acomodei porque meu marido entende de aplicações e acabo deixando que diga o que fazer", diz a advogada e mãe de um filho pequeno.

Dona de uma loja de brinquedos e produtos infantis no Itaim Bibi, Helena cuida de toda a administração do negócio - aberto recentemente após conseguir fazer um caixa de R$ 150 mil com o marido. "Agora, a prioridade é o nosso empreendimento, não minhas contas pessoais", avisa. "Mas admito: não é fácil interromper a correria do dia a dia para estudar finanças."

Informação. É comum ouvir das mulheres que são elas que administram seus rendimentos e que só pedem orientação a maridos, amigos e afins. O difícil é encontrar quem fale com segurança sobre as aplicações - e aí não importam idade nem profissão. A modelo gaúcha Caroline Sica Cabeda, de 28 anos, conta que está colocando em ordem sua conta bancária, que anda negativa, para economizar e aplicar numa opção que dê melhor retorno do que a poupança.

"Pretendo investir no CDC", hesita Caroline, que na verdade referia-se ao CDB (Certificado de Depósito Bancário: títulos emitidos pelo banco). "Acho o tema complicado. Gostaria de fazer um curso porque é mais fácil e rápido de entender do que encarar um livro, por exemplo." O interesse existe, mas ela reconhece que tem um pouco de preguiça de correr atrás de conhecimento.

A empresária Márcia Dadamos, de 45 anos, paga um consultor financeiro para auxiliá-la. Mas por que não aprende a gerir a próprio dinheiro ou simplesmente se informa para avaliar se o consultor está conduzindo seus rendimentos da melhor maneira? "Acho o tema um bicho de sete cabeças." Tanto é que não sabe dizer o nome de sua aplicação. Só sabe que se trata de um fundo...

Apesar da dificuldade, ela soube poupar para comprar seu apartamento e um carro bacana. Agora, preocupa-se em fazer um colchão financeiro para o futuro e, assim, garantir uma velhice tranquila. Para isso, tenta controlar os ímpetos consumistas e economizar. "Mas demora para o dinheiro aplicado evoluir. Parece que não sai do lugar e acaba desanimando", resume Marcia, que é sócia de uma agência de comunicação.

Má administração. Falta de dinamismo financeiro, de planejamento e disciplina resultam, claro, em rendimentos medíocres. E impedem o efeito multiplicador dos juros compostos, que são os juros ganhos sobre juros. O resultado dessa displicência feminina financeira, segundo o economista Francisco Carlos Barbosa dos Santos, professor de finanças da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), é perder boas oportunidades de investimentos.

"Com uma administração certa, dá para fazer sobrar dinheiro no fim do mês, ganhar com aplicações mais rentáveis, realizar projetos pessoais e garantir um futuro melhor para ela e os filhos", observa Santos. Ele ministra um curso de finanças pessoais na Fipe. A primeira turma reuniu 20 alunos - a maior parte formada por mulheres na faixa dos 25 aos 45 anos.

A maioria das alunas, conta o professor, era formada por profissionais liberais bem-sucedidas, que ganhavam muito bem, mas não conseguiam fazer sobrar nada no fim do mês ou estavam endividadas. "São iniciantes que querem conhecer esse universo para adquirir uma postura mais madura e saber ponderar melhor os investimentos frente aos riscos", avalia Silva.

E é inevitável: quando se começa a entender como o vaivém dos juros afeta os rendimentos, cresce também o interesse pelos acontecimentos macroeconômicos. Afinal, a crise global que hoje solapa economias prósperas, como a norte-americana e a europeia, pode sim ter impacto no bolso dos brasileiros, principalmente de quem está desinformado. E endividado. Pagar juros em vez de ganhar com eles em tempos incertos como estes é quase como dar um tiro no próprio pé.

Em meio a tantos casos de desinformação e endividamento, o caso da faxineira Aldenir Maria Quaresma, de 32 anos, é um exemplo inspirador para todos. Pernambucana, veio para São Paulo em 2008. Durante um ano e cinco meses morou na casa da irmã. Na época, com os R$ 500 que recebia por mês, ajudava nas despesas e ainda guardava um pouquinho. Com as economias, comprou um barraco de madeira em Heliópolis, bairro carente da zona sul. Como a casa estava em área de risco, foi removida pela Prefeitura.

Passou a receber R$ 300 de auxílio aluguel, mas encontrou um lugar temporário para morar por R$ 250. O restante seguia para poupança. Quando foi chamada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), empresa vinculada à Secretaria de Estado da Habitação, Aldenir já tinha o dinheiro para pagar as prestações - que nunca atrasou - e para reformar o tão esperado cantinho. "A gente tem de focar num objetivo." Solteira, mas com namorado, diz que o próximo passo é preparar o casório e constituir uma família.