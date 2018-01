Envelheço na Cidade

Sim, eu estou na capa da revista. Mas esta semana quero dedicar a coluna pra Dylan, minha mãezinha gata que completa 10 anos no dia 1º de dezembro. Quando cheguei em casa, há um ano, foi ela quem me recebeu. Abriu a boca e rugiu como um leão. Pensei que não gostava de mim. Que nada. Sabiamente estava me colocando no meu lugar . A Dylan cuida da casa, me dá banho de língua todo dia, brinca e me dá altas broncas quando mereço. Deixa tudo em ordem para quando meus pais chegam à noitinha. Com o salário do jornal, vou comprar um bolo e dar um vale spa para ela. E quer saber? Se existe um gato mais bonito do que eu ele se chama Dylan. Parabéns, Mami!