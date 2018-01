Entrevistas vão até setembro

As eleições para reitor na USP serão em outubro, mas a data ainda não foi marcada. O Estado publica, de junho a setembro, entrevistas com os candidatos. A primeira delas foi com o diretor da São Francisco, João Grandino Rodas. A segunda mostrou as propostas do diretor do Instituto de Física, Glaucius Oliva. As próximas serão com o coordenador da Comunicação Social, Wanderley Messias, o pró-reitor de cultura, Ruy Altafim, e o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Sylvio Sawaya.