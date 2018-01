Entrevista: Renata Waksman, pediatra do Hospital Albert Einstein

É mais fácil retirar a fralda do dia do que de noite? Normalmente, deve-se retirar a do dia primeiro e observar como a criança reage à noite. Se perceber que a fralda fica seca, pode-se deixar a criança dormir sem fralda. O que não é recomendado é tirar a do dia e da noite ao mesmo tempo. - No treinamento, qual fralda as mães devem retirar primeiro? A recomendação é começar pelo cocô. Se a mãe percebe que a criança faz cocô em determinado horário, todos os dias, pode retirar a fralda um pouco antes desse horário e deixar ela lá, tranqüila, contar historinha, mas sem pressão. - Esse momento costuma gerar muita ansiedade nos pais, principalmente quando os amiguinhos dos filhos saem da fralda e o deles não. O que fazer? Não pode ter angústia, estresse. Os adultos envolvidos no treinamento têm de estar super tranqüilos e é preciso haver uma combinação entre casa e escola. Se houver algum acidente, é preciso reagir naturalmente, sem grito, sem estresse, caso contrário, a criança vai se assustar, vai ficar com medo. - Os pais devem ensinar a criança a usar o penico ou podem ir direto para o vaso sanitário? Hoje em dia, como os banheiros são pequenos, as famílias têm optado pelo vaso sanitário com o redutor (veja foto ao lado). É importante colocar alguma coisa que sirva de apoio para os pés da criança, pois ela precisa se sentir segura. Com o redutor, ela não sente o vazio do vaso, e deve apoiar as mãos no assento. - Os meninos devem aprender a fazer xixi de pé? Sim, nem que tenha de ficar em cima de um banquinho. Não tem essa de colocar o menino sentadinho. O ideal é que ele tenha um exemplo masculino.