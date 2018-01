Entrevista com Roberto Martins Figueiredo

Quase todo mundo deixa a ceia em cima da mesa por horas e ainda reaproveita os alimentos no dia seguinte. É um comportamento de risco? É como atravessar a rua de olho fechado. Depois, a pessoa fica com diarréia, vômito e culpa a bebida. Nenhum prato pronto deve ficar mais de duas horas em temperatura ambiente. Comida não pode ser decoração de Natal, certo? Depois que todo mundo comer, deve-se pegar os pratos e colocar na geladeira, mesmo que esteja quente. A geladeira é uma caixa que fabrica vento gelado, é lenda que comida quente estraga o equipamento. E o alimento deve ficar descoberto, pois o ar frio deve roubar o calor e, assim, conservá-lo. Cubra depois de duas horas que o produto estiver na geladeira. Muita gente também tem o hábito de preparar a comida com muita antecedência e dar aquela ?esquentadinha?. Isso também é prejudicial? É outro erro freqüente, assar a comida muito tempo antes do consumo ou reaquecê-la de forma inadequada. O alimento fica levemente aquecido por fora e frio por dentro, o que pode facilitar o desenvolvimento de microorganismos como salmonella e escherichia coli, cujos sintomas aparecem dias após a ingestão do produto infectado e podem durar até oito dias. Ou seja, um erro na ceia de Natal pode acabar até com o réveillon? Sem dúvida. Os sintomas, como dor abdominal e diarréia, náuseas e vômitos, começam geralmente de 8 a 12 horas depois de comer. A ingestão de produtos crus ou semi-crus pode levar até a síndrome urêmica hemolítica. No caso do palmito e outros produtos envasados, o ideal é fervê-los por até 15 minutos antes de consumi-los para evitar o botulismo. A toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum, tem sintomas neurotóxicos, que incluem visão dupla, dificuldade para engolir, dificuldade para falar e paralisia flácida e progressiva do sistema respiratório, e pode ser fatal. E as frutas e hortaliças, também muito consumidas nessa época? Também são fonte de risco para a saúde? As hortaliças e as famosas frutas de época que enfeitam as cestas das mesas exigem atenção. A única fruta que deve ficar na fruteira é a banana. As demais devem ser conservadas em geladeira. A higienização é fundamental para se evitar amebíase e hepatite. Roberto Martins Figueiredo é biomédico e apresentador do quadro ?Tá Limpo?, do ?Fantástico? (TV Globo)