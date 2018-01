'Entre Nós' entrevista o diretor de novelas Reynaldo Boury

SÃO PAULO - O programa 'Entre Nós' recebeu o diretor de novelas Reynaldo Boury. Ele falou ao colunista Eduardo Moreira sobre a história e o atual momento da dramaturgia brasileira. Contou como foi sua participação em novelas clássicas como 'Tieta' e 'Irmãos Coragem'. Hoje no SBT, Roury falou também sobre a direção de novela infantil 'Cúmplices de um Resgate'.



O programa. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o 'Entre Nós' em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional.

"Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo a entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

