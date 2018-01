Entrando em cena

Você se lembra daqueles livrinhos-brindes do açúcar União, que adoçavam a vida das famílias anos atrás? Pois saiba que não é mais preciso pilotar fogão para provar de suas delícias. Muitas estarão nas Doçarias União que a Nova América, proprietária da marca, vai abrir. A primeira já está funcionando na R. dos Pinheiros, 972, oferecendo doces feitos pelo centro de tecnologia União Docelar, que elaborava os livros de receitas. A loja abre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e seu carro-chefe é o quindim de nozes. Mais informações pelo site www.ciauniao.com.br. Mesmo admitindo os benefícios à saúde dos alimentos naturais, os críticos das dietas vegetarianas apontam a falta de sabor como um motivo para fugir deles. Pois prove os patês de tofu da Samurai Tofu, indústria de alimentos à base de soja orgânica, de Florianópolis. A adição de temperos especiais surpreende e cria cinco sabores distintos: Manjericão, Tomate & Pimentão, Girassol, Azeitona & Alcaparra e Tofu Defumado, todos em potes de vidro com 160 g. À venda em supermercados e lojas especializadas das regiões sul e sudeste do País. Mais Informações: tel.: (48) 3226-7321 ou pelo site www.samuraitofu.com.br. Parceria: o Arroz Negro La Pastina é base para dois pratos da Rascal, rede de restaurantes especializada em cozinha mediterrânea: o Arroz Negro com Kani e o Arroz Negro com Salmão e Manga, que serão servidos no buffet e na mesa de saladas, semanalmente. Vendido exclusivamente pela La Pastina, esse ingrediente é ideal para o preparo de saladas e risotos, e substitui os outros tipos de arroz. Onde provar os pratos: Al. Santos, 870, tel: 3141-0692 e shoppings Pátio Higienópolis, tel: 3823-2667; Villa-Lobos, tel: 3024-3710; Market Place, tel: 5543-8347 e Iguatemi, tel: 3816-3546. Vale provar o sanduíche The Drake, do chef australiano Greigor Caisley, com 180 g de picanha moída, cogumelos (shimeji, shiitake e paris), gorgonzola derretido e molho de pimenta verde. Custa R$ 21,90 no Drake?s Bar & Deck, R. Tucambira, 163, Pinheiros, tel: 3812-4477. Já está funcionando em São Paulo o primeiro restaurante da rede turca Kosebasi, criada em Istambul em 1995, e cujo nome significa Casa na Esquina. A rede tem 13 lojas na Turquia, e unidades em Atenas e Nova Iorque. O nosso é decorado com um painel de ladrilhos turcos coloridos e a tradicional coifa de cobre. Vale conhecer sua comida. O endereço: é Av. das Nações Unidas, 12.901, loja 151, Espaço E, Shopping Nações Unidas, Brooklin Novo, tel.: 5504-7538 ou 5504-7539. Rico em ferro, vitaminas, minerais e fibras, o feijão é essencial para uma dieta balanceada. Mas vem perdendo espaço porque toma muito tempo no seu preparo. Daí uma saída da Josapar, dona da marca de arroz Tio João, para o consumidor: o Feijão Pronto Biju, que já vem cozido. Basta aquecer, inclusive no microondas, e está pronto em dois minutos. Feijão Pronto Biju Preto e Feijão Pronto Biju Carioca vêm em pacotes de 380 g, com preço sugerido de R$ 5,89. A Feijoada Pronta Biju, também em 380 g, tem valor médio de R$ 7,19. Pierre Martinet do Brasil vende saladas prontas, feitas com matérias-primas de sua fazenda em Anápolis (Goiás), ultra-selecionadas. Têm embalagens com duplo filme de proteção, nesses pesos: 180 g, 250 g, 360 g e 450 g, e estão à venda nos grandes supermercados de São Paulo, a preços que vão de R$ 5,00 a R$ 9,00. Experimente: Palmito ao molho vinagrete, mostarda, balsâmico ou de maracujá; Tabule com passas à oriental ou com palmito de pupunha ou com legumes; Macarrão de verão ou ao caju; Jardineira de pupunha; Cenoura com palmito ao molho gengibre; e Maionese. A Confeitaria Di Cunto, a mais antiga fabricante de panetones das Américas, lançou o "Panettone Zero Açúcar, do tipo tradicional com frutas cristalizadas e uvas passas, de 500 g (R$ 14, 00). Unidade do Itaim Bibi: R. Tabapuã, 1.123, tel: 3709-2119.