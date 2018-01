O Greenpeace realiza, a partir de hoje, uma série de atividades em capitais brasileiras (São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e Recife) para alertar a população sobre as mudanças climáticas. Além de tratar sobre os efeitos do desmatamento, os integrantes do movimento vão destacar o potencial da energia solar e fazer mutirões de limpeza em praias. Os eventos acontecem até o dia 22 deste mês.