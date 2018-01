Entendendo a Urologia

Muita gente acha que Urologia é uma especialidade voltada para atendimento de homens, e Ginecologia, para mulheres. Errado. O(A) médico(a) formado nessa área cuida do sistema urinário tanto do homem como da mulher, além da genitália masculina, que inclui disfunções eréteis e doenças sexualmente transmissíveis. Nos últimos anos, porém, começaram a surgir outros segmentos mais específicos, como uropediatria, indicada para crianças com alguma deformidade genital, e a urologia feminina (ou uroginecologia)e geriátrica, voltadas para mulheres com incontinência urinária e idosos. Aos poucos, surgem médicos especialistas nessas outras áreas. Segundo a urologista Miriam, a procura por médicos com esse perfil vem aumentando. As médicas estão atentas à demanda e, diante das "barreiras" profissionais impostas a elas, algumas investem nessas formações específicas. "De cada quatro mulheres acima de 50 anos, uma sofre de incontinência urinária, 50% delas não contam para um médico nem para uma amiga", observa. "E a grande maioria não sabe a quem recorrer."