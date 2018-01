Entenda o caso

Crime: Estevam e Sonia Hernandes, fundadores da Igreja Renascer, declararam ao desembarcar em Miami em 9 de janeiro que levavam US$ 10 mil (o limite permitido). Quando agentes alfandegários vistoriaram a bagagem, encontraram US$ 56,5 mil, dos quais US$ 9 mil escondidos em uma Bíblia e outros US$ 10 mil na mochila do filho de 11 anos de idade Trâmite: Pago o sinal da fiança, estabelecida em US$ 250 mil, e após 9 dias no Federal Detention Center, eles foram transferidos para detenções de imigrantes e depois postos em liberdade condicional, usando tornozeleira de monitoramento Acordo: Em 8 de junho o casal confessou ter cometido os crimes de contrabando de divisas e conspiração para contrabando de divisas para evitar serem julgados por júri popular. A pena máxima poderia chegar a dez anos de prisão No Brasil: Após cumprir pena nos EUA, Sonia e Estevam serão deportados ao Brasil, onde são acusados de estelionato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação