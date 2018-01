Entenda o caso

Aborto legal: No dia 4, equipe médica do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), no Recife, interrompe a gravidez de gêmeos de uma menina de 9 anos que havia sido violentada pelo padrasto.A mãe autorizou o aborto, permitido por lei quando a gravidez resulta de estupro ou há risco de vida para a gestamte Excomunhão: No dia seguinte, o arcebispo de Olinda e Recife, d. José Cardoso Sobrinho, anuncia que os profissionais e a mãe da garota estão excomungados Reação: Dois ministros de Estado e, depois, o presidente da República, criticam o arcebispo. O Vaticano defende a excomunhão Recuo: CNBB afirma, no dia 12, que a mãe da menina não está excomungada, pois agiu sob pressão, para salvar a vida da filha, e que a punição não pode ser aplicada em meio a uma polêmica