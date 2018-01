Entenda o caso

Na semana passada, a Holanda reteve uma carga do medicamento Losartan, um genérico para hipertensão fabricado na Índia, que vinha para o Brasil. O governo holandês agiu a pedido da empresa Merck Sharp & Dohme, que tem a patente do produto na Holanda, mas não no Brasil nem na Índia Em debate no dia 23, na Organização Mundial da Saúde (OMS), União Europeia e EUA tentaram mudar a definição do que seria remédio falsificado para permitir a apreensão de genéricos. A delegação brasileira, em parceria com países da Ásia e América Latina, impediu a ação dos países ricos