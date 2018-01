Ensinando a ser honesto e responsável

Os pais poderiam exigir que os filhos praticassem em casa o que eles terão que fazer como cidadãos: Disciplina, ética, solidariedade, responsabilidade, gratidão... Exercitar o que têm de melhor em si. Uma criança deve aprender desde cedo que uma brincadeira acaba com ela guardando o brinquedo deixando o local tão em ordem como estava. É um exercício de responsabilidade com tudo tendo começo, meio e fim. Os pais não poderiam permitir que os filhos fizessem em casa o que eles não poderão fazer na sociedade: Falta de respeito a outras pessoas, egoísmo, desonestidade e piratarias, desperdícios, desvio de verbas, mentiras... Um filho recebeu dinheiro dos pais Para comprar lanche na escola Mas "comprou" figurinhas para si. Assim aproveitou-se do poder que tinha Sobre o dinheiro que era do lanche e não seu. Praticou um "desvio de verbas".