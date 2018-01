Energia solar e anemia à beira do rio

No fim de semana percorremos na baleeira Euclides da Cunha o trecho do Rio Purus que vai de Sena Madureira a Manoel Urbano, no território do Amazonas, e mede cerca de 280 quilômetros. Depois seguimos mais alguns povoados acima, em direção a São Brás, onde naufragou o batelão em que o escritor viajou em 1905. Durante boa parte do trajeto, encontramos uma velha criatura amazônica, a chuva, de pingos grossos e constante. Acompanhe o dia-a-dia e veja fotos da expedição Perto de Silêncio de Cima, fomos de voadeira (bote a motor) conversar com ribeirinhos que vivem de caça, pesca e cultivo de milho, arroz e frutas. Uma família, Dias da Silva, mostra o couro de um maracajá, gato selvagem que o cachorro da casa pegou enquanto ele atacava galinhas. Eles têm energia solar e uma antena de TV. Têm também anemia. Um pouco adiante, em outra bancada do rio, encontramos uma mulher sozinha, cujo marido saiu para negociar carne. Eliene da Costa, 26 anos, conta que tem dois filhos que moram com o ex-marido e que o marido atual não deixa que aprenda a ler e escrever. Ela se diz arrependida de não ter estudado. Quinze minutos rio acima, a situação é melhor. A vila de São Salvador, onde a equipe de Euclides pernoitou e adquiriu provisões, tem nove famílias distribuídas em casas arrumadas, uma escola e uma igreja evangélica. Ali entrevistamos Carlos de Oliveira Filho, o Carlitos, de 78 anos, que durante 45 foi seringueiro e hoje é aposentado do Fundo Rural. Ele conta que trabalhava todos os dias e noites com a borracha e que hoje ela não existe na região. É o único que não se converteu aos evangélicos. O máximo que acumulou na vida, além de "pelo menos 14 filhos", foi um pedaço de terra do outro lado do Purus onde planta e vende banana. "Nunca fiz nada que prestasse. Mas também não tenho dívida com ninguém." PROJETO A viagem de Daniel Piza (texto) e Tiago Queiroz (foto) é a primeira etapa do projeto multimídia O Ano de Euclides, montado pelo Grupo Estado para marcar o centenário da morte do escritor e correspondente deste jornal. Euclides da Cunha viajou pelo Purus entre abril e outubro de 1905.