Energia em minutos

Suco revigorante Tempo de preparo: 5 minutos Rendimento: 1 copo Ingredientes: 100 g de uvas pretas 1/2 xícara (chá) de cerejas frescas 1 maçã 2 cubos de gelo Preparo: 1. Lave as uvas, coloque-as de molho numa tigela com água filtrada e algumas gotas de desinfetante, por cerca de 20 minutos. Lave as cerejas e deixe-as também de molho. Faça o mesmo com a maçã. 2. Passado esse tempo, escorra a água, coloque as uvas no copo do liquidificador e bata tem. 3. Retire as sementes das cerejas e da maçã, corte-a em pedaços e coloque tudo no liquidificador. Junte o gelo e bata mais um pouco. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Vitamina nutritiva Tempo de preparo: 5 minutos Rendimento: 1 porção Ingredientes: 200 ml de suco de laranja 1/2 mamão papaia descascado e sem sementes 1 colher (chá) de açúcar mascavo 1 colher (sopa) de extrato de soja 1 colher (chá) de semente de linhaça 1 colher (chá) de guaraná em pó (opcional) Preparo: bater todos os ingredientes no liquidificador até homogeneizar. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Suco energético Tempo de preparo: 5 minutos Rendimento: 2 copos Ingredientes: 250 ml de suco de laranja 1 colher (chá) de guaraná em pó 1 colher (sopa) de aveia mel orgânico a gosto 1 cubo de gelo Preparo: bata os ingredientes no liquidificador, com 1 cubo de gelo. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Sanduíche integral Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 1 porção Ingredientes: 4 colheres (sopa) de ricota amassada 1 colher de sopa de azeite extravirgem 1 colher (sopa) de iogurte desnatado 2 colheres (sopa) de aveia em flocos 2 colheres (sopa) de tomate seco picado 1 pitada de sal marinho 2 fatias de pão integral 4 folhas de rúcula Preparo: 1. Numa tigela, coloque a ricota, o azeite, o iogurte, a aveia, o tomate seco e o sal. Misture, amassando com um garfo, até obter uma pasta. 2. Distribua a pasta sobre as fatias de pão, disponha as folhas de rúcula e sirva imediatamente. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Salada parafuso Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes: 500 g de macarrão tipo parafuso 5 colheres (sopa) de azeite 3 dentes de alho picadinhos 18 azeitonas pretas, sem caroço 150 g de cogumelos em conserva 30 g de anchovas 1 xícara (chá) de suco de laranja 1 colher (chá) de hortelã picadinha sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto Preparo: 1. Cozinhe o macarrão em bastante água salgada fervente até ficar al dente. 2. Enquanto o macarrão cozinha, prepare o molho. Numa frigideira funda e grande, aqueça o azeite e frite o alho até começar a dourar. 3. Retire do fogo e junte as azeitonas e os cogumelos picados, as anchovas esmagadas, o suco de laranja e os temperos. Misture bem. 4. Escorra o macarrão, junte o molho e misture bem. Mantenha na geladeira para esfriar. 5. Um pouco antes de servir, retire da geladeira. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil As receitas da vitamina nutritiva, suco energético e sanduíche integral foram fornecidas pela nutricionista Flávia Morais, da rede Mundo Verde: 0800-0222528 (Alô Nutricionista, de segunda a sexta, das 13 às 18 horas); www.mundoverde.com.