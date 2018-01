O Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná decidiu que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão peso de 10% para a aprovação dos estudantes que pretendem entrar na entidade. Os outros 90% virão do vestibular. A norma vale para o exame deste ano. As universidades tinham até ontem para aderir à proposta de adotar o Enem em substituição parcial ou total ao vestibular.