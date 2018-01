Enem avalia 3,6 milhões de estudantes hoje no País

Brasília - Exigência básica para quem quer tentar uma vaga no programa Universidade para Todos (ProUni), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia, neste domingo, 3,6 milhões de estudantes em 1.331 municípios do País. A prova, usada para definir a distribuição de bolsas do programa - e também como parte do processo de seleção de mais de 400 instituições de ensino superior - mais que dobrou o número de inscritos desde a criação do ProUni, em 2005. No entanto, houve uma queda de 5% no registro de inscritos do ano passado para cá. São Paulo é o Estado que concentra a maior parte dos participantes: cerca de um milhão de pessoas. Mas foi no Distrito Federal que houve o maior crescimento no número de inscritos, mais de 17%. O Acre tem o menor número de pessoas fazendo o exame: pouco mais de 9,3 mil. O Amapá foi onde houve uma maior queda no número de inscritos: 22,6%. Como nos anos anteriores, a maior parte dos postulantes em 2007 (65,5%) já terminou o ensino médio em anos anteriores. Dos que ainda estudam, quase 30% estão em escolas públicas. As mulheres continuam a dominar na participação: são mais de 60% dos inscritos em 2007. O Ministério da Educação decidiu aumentar o número de municípios onde o Enem será realizado neste ano de pouco mais de 800 para 1.331. É uma forma de tentar diminuir a abstenção, que em 2006 chegou a 25%. Um dos motivos identificados pelo MEC é o fato de muitas pessoas terem se inscrito, mas, como tinham de sair de suas cidades para fazer a prova, acabavam desistindo. Quem quiser usar o resultado do Enem para tentar uma bolsa do ProUni terá que se esforçar para ir além da média nacional. O programa exige 45 pontos. As melhores vagas, no entanto, precisam de notas bem acima disso. Nos últimos anos, as médias do Enem têm ficado bem abaixo do necessário para o ProUni. Na prova objetiva de 2006, a nota média ficou em 36,9 pontos. Em 2005, em 39,4. Na redação, os resultados têm sido melhores. A média foi de 52 pontos em 2006 e 55,9 em 2005. O exame de hoje acontece simultaneamente em todo o País. O início está marcado para as 13 horas, horário de Brasília - o que precisa ser levado em conta por quem vai realizá-la em Estados como Acre e Mato Grosso do Sul, onde há diferença de fuso. Os estudantes terão cinco horas para fazer toda a prova, composta de uma redação e 63 questões objetivas. É necessário levar um documento de identidade, comprovante de inscrição e a folha de respostas do questionário socioeconômico preenchida, além de caneta esferográfica preta, lápis e borracha. O uso de calculadoras e celulares é proibido. A previsão é que os estudantes recebam o boletim individual de resultados a partir da segunda quinzena de novembro, pelo correio. O Estado publica amanhã o gabarito da prova.