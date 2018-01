Endereço ?B? das grandes grifes

Montar ou renovar a casa com peças de estilo torna-se tarefa ainda mais prazerosa quando há boas ofertas ? e aí estão as pontas-de-estoque (outlets) para fazer a diferença em decoração. Ainda que, em alguns casos, estejam localizados a dezenas de quilômetros do centro da cidade, são endereços atraentes para o consumidor, que pode adquirir peças de marcas famosas a preços reduzidos ? e também para o lojista, que assim diversifica seu público. ?Entre os clientes, há os que estão sempre de olho na promoção, por isso, o outlet angaria simpatia à nossa imagem?, diz Judith Rosenhek, da L?Oeil. Atenção: apesar de a venda de peças com defeito ser rara, vale a pena ficar atento ? outlets não fazem trocas. Spicy Special: espécie de Disneyworld para os gourmets, tem cerca de 6 mil itens (mesa, bar e cozinha) com descontos de até 70%. A maior parte dos produtos é importada, mas há preços para todos os bolsos, caso da garrafa térmica alemã Ensa, de R$ 64 por R$ 39. Peças de mostruário têm reduções de até 40%. Puntoluce: especializada em iluminação, a loja da Gabriel Monteiro da Silva tem espaço reservado para peças que saíram de linha. São pendentes, colunas de chão, abajures e peças inusitadas, como a italiana Shandy, com difusor em acrílico e aparência de ventilador. De R$ 2.520 por R$ 2.143. By Kamy Out: outlet forrado de tapetes a bons preços, em especial os modelos fora de linha (nacionais e importados). Exemplos: tapetes kilim, como o Fields, em tons terracota (R$ 590 o m²), kilim de juta (R$ 300 o m²) e persas (a partir de R$ 700 o m²). Há também almofadas em tecidos orientais (de R$ 120 a R$ 190). Trousseau Off: tudo o que sai de linha desta marca sofisticada (cama, mesa e banho) vai para a ponta-de-estoque, no Itaim. Preços com descontos de até 50%: jogo de lençóis super king em algodão egípcio (de R$ 498 por R$ 299) e toalhas de rosto do mesmo fio (de R$ 18 por R$ 9,50 cada uma). Formatex Extra: marca de tecidos nobres (e preços à altura). No outlet, as padronagens são organizadas por cores, dos tons claros aos escuros, caso do tecido argentino em acrílico (de R$ 69,80 por R$ 24 o metro linear) e o listrado em poliéster por R$ 15,80. A metragem disponível