A Nasa, agência espacial dos EUA, iniciou ontem a contagem regressiva para o lançamento do ônibus espacial Endeavour, marcado para sábado, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). Os 6 tripulantes terão a missão, com duração de 16 dias, de instalar os últimos componentes do laboratório Kibo. Um dos integrantes da equipe, Tim Kopra, vai ficar na ISS, substituindo o engenheiro japonês Kohichi Wakata.