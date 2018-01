Endeavour é lançado após 5 adiamentos

O ônibus espacial americano Endeavour, com sete astronautas, foi lançado ontem, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, após cinco tentativas frustradas desde o sábado passado. A nave dirige-se à Estação Espacial Internacional (ISS) com o objetivo de completar a instalação do laboratório científico japonês. A nave também carrega materiais de reposição para a ISS, alimentos, água e oxigênio para os seis residentes permanentes, assim como baterias para os painéis solares.