O 6º Encontro Mundial da Família termina hoje no México com uma missa celebrada pelo secretário de Estado do Vaticano, Tarcisio Bertone, na Basílica de Guadalupe. Na sexta-feira, Bertone sublinhou a importância do testemunho dos casais cristãos para "mostrar aos demais a beleza do desígnio de Deus sobre o amor humano, o casamento e a família".