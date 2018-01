Encontrada pegada de soldado romano

Arqueólogos que fazem escavações nas ruínas da antiga cidade greco-romana de Susita (Hippos), junto ao Mar da Galiléia, descobriram uma misteriosa pegada de uma sandália com pregos de um legionário romano em um muro. Não se sabe se a pegada seria de um soldado romano que teria participado da construção da muralha ou de alguém que tenha deixado de prestar serviço militar e conservado as sandálias para trabalhar como pedreiro, explicou o chefe das escavações, Arthur Segal, em entrevista ao jornal israelense Haaretz. Antes do achado, a única descoberta arqueológica semelhante havia sido feita na Muralha de Adriano, no Reino Unido. O mistério que cerca a pegada descoberta no muro de Susita, construído por volta do século 3 a.C. e destruído por um terremoto em 749, reside no fato de os projetos de construção em Israel terem ficado a cargo de suas cidades. Os conquistadores romanos não participavam dessas obras, informou Segal. No ano passado, os arqueólogos descobriram uma inscrição feita por dois moradores de Susita que haviam completado o serviço militar. Isso levou os pesquisadores a cogitar que esse também poderia ser o caso da pessoa que deixou a pegada da sandália. A pegada foi encontrada em escavações ao redor da fortificação romana que cercava a cidade. Os gregos batizaram o local de Hippos (cavalo) porque se situa sobre uma colina semelhante ao lombo do animal. Os romanos deram o nome aramaico de Susita, que também serve para nomear o cavalo, conservado na palavra hebraica moderna ''''sus''''. A maior parte das construções na cidade de Susita, provavelmente fundada pelo rei selêucida Antíoco Epifânio - aliado da Grécia e inimigo dos judeus daquela época -, data do período romano.