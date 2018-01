Crenças religiosas usam redes cerebrais conhecidas por seu papel no desenvolvimento de funções cognitivas, segundo pesquisa publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences. O texto diz que o processo de adoção dessas crenças depende de interações cognitivo-emocionais na ínsula anterior e que há relação entre aprendizagem religiosa e atividade no lóbulo temporal, que influencia memória e fala.