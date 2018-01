Encerramento de festival tem exibição de filmes sobre a cultura judaica em SP

A Musa Errante, de Tamas Wormser Foto: Reprodução

Com grande influência na formação da cidade de São Paulo, a cultura judaica será tema de mostra de cinema e apresentação musical neste fim de semana. A programação faz parte do encerramento da Festival Internacional de Música Judaica (Kleztival), que promoveu várias atividades desde o fim de outubro.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe no sábado, 5, e no domingo, 6, a mostra Klezcine, com uma seleção de documentários relacionados à cultura judaica. Sábado, serão exibidos os documentários Stan Getz - Uma Odisséia Musical, às 18h, que mostra a viagem do saxofonista norte-americano em uma turnê por Israel, e o filme Israel Rocks, que discute a questão da fé entre roqueiros (a exibição, que acontece às 17h, será acompanhada de um debate).

No domingo, às 15h.acontece sessão de A Musa Errante, de Tamas Wormser, que mostra a dinâmica da música judaica hoje. Além dos filmes, acontecem dois debates mediados pela jornalista Mona Dorf. A programação acontece no auditório do MIS e é sujeita à lotação do espaço. A partir das 16h, haverá a festa de encerramento com uma orquestra de cordas, com músicos da Turquia, Israel e Brasil. Confira a programação completa aqui.

Música. No sábado, acontece no Sesc Bom Retiro o concerto "A Voz na música judaica oriental", também com artistas da Turquia, Israel e Brasil, a partir das 21h. A entrada custa entre R$ 9 (comerciário) e R$ 30 (inteira).