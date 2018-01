Empreendedoras sociais

Seja como for que as chamemos - idealistas, utópicas, revolucionárias - o fato é que pessoas assim têm se mostrado absolutamente necessárias e indispensáveis para a melhoria e desenvolvimento da humanidade. A maioria delas costuma se agregar ao terceiro setor, constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, as conhecidas ONGs, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público e auxiliar o Estado na resolução das questões sociais. Porém, já não é incomum encontrar quem se dedique ao chamado setor 2.5, a nova denominação para empreendedorismo sustentável e lucrativo.

Esse tipo de empresa é marcado por duas características principais: tem visível propósito social e adota uma estratégia financeira sustentável e própria. Ao assumir este modelo, os negócios unem a missão típica do terceiro setor à eficiência e estrutura da iniciativa privada. Segundo Muhammad Yunus, economista de Bangladesh ganhador do Nobel da Paz por seu ativo envolvimento com o empreendedorismo social, os integrantes do setor 2.5 possuem duas fontes de motivação no seu trabalho: "Maximizar o lucro e fazer o bem para as pessoas e o mundo". Certamente, o que une a atuação de nossas entrevistadas é a crença de que suas ações solidárias e comprometidas promovem o bem da sociedade e mudam, para melhor, as vidas de todos.

Comércio justo

Karina Rehavia, 32 anos

Sócia-diretora da Ninui

Paraty (RJ)

Com menos de 30 anos, a paulistana Karina Rehavia já tinha uma brilhante carreira internacional como produtora executiva de publicidade, tendo estudado e trabalhado nos Estados Unidos, China e Inglaterra. Em 2009, de volta ao Brasil, montou a Ninui, empresa que, já no primeiro ano de vida, estava em todo o território nacional e ganhava prêmios seguidos por sua inovadora iniciativa. Tanto sucesso nada gerou para o bolso da empresária - que ainda precisou de um empréstimo de R$ 80 mil no início -, mas lhe deu a realização profissional que sempre sonhou. Por meio da primeira plataforma gratuita de comércio justo da internet brasileira, criada e gerida por sua empresa, Karina ajuda comerciantes informais e artesãos a vender seus produtos direto ao consumidor, sem atravessadores.

"Estou feliz, pois consigo canalizar minha energia produtiva para o bem das pessoas. E é isso que faz sentido para mim", afirma. Sua empresa trabalha para criar negócios rentáveis que, além de gerar retorno econômico, possuam forte impacto positivo na sociedade. Um típico exemplo de empresa do setor 2.5: privada, mas movida pela consciência social. A Ninui presta consultorias para ambientes virtuais, que priorizam o desenvolvimento sustentável e a inclusão digital e comercial de usuários da web. A empresa se mantém por meio de projetos, editais e patrocínios, mas tem como foco investimentos de marketing social de grandes empresas.

Com a plataforma on-line, criou-se uma forma de escoar a produção artesanal via internet, sem cobrança ao produtor e eliminando o intermediário, que paga pouco ao artesão e vende caro ao comprador final. O portal de vendas é de fácil manuseio e cria uma loja virtual para cada empreendedor cadastrado. Hoje, são quase 6 mil beneficiados, em 326 cidades do País, que divulgam mais de 10 mil produtos no site. "É uma rede de confiança, em que um ouve falar, usa, gosta, indica, e assim vai, de forma crescente e rápida", explica Karina, que trabalha com mais sete pessoas, entre elas seu sócio, e marido, Roberto Andrade, consultor de mídias sociais.

Além do portal de vendas, a Ninui desenvolve outros projetos vinculados à responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, para parceiros comerciais e patrocinadores. Em Paraty, onde fica a sede da empresa, existem dois projetos em andamento: um de aquaponia (produção sustentável de pescado associada à de vegetais)e a Casa Ninui, loja física com cerca de 2,5 mil produtos artesanais dos associados da rede.

"Acreditamos que é possível criar formas mais justas de comércio, em um ambiente em que produtores, comerciantes e consumidores levem vantagem e possam sair ganhando igualmente", explica Karina, filha e neta de comerciantes, que têm o empreendedorismo pulsando na veia.

Cultura

Márcia Rolon, 41 anos

Presidente da ONG Instituto Homem Pantaneiro (IHP)

Corumbá (MS)

Se fosse chinesa, a bailarina Márcia Rolon aprenderia desde cedo que as piores crises trazem as melhores oportunidades. Sendo corumbaense, pantaneira, criada à beira de um rio, vivenciou na prática o preceito oriental. Em 1974, uma grande enchente destruiu os negócios na fazenda da família. Para sustentar os filhos e o marido peão desempregado, sua mãe se empregou na única academia de balé de Corumbá (MS). Ali, aos 5 anos, aprendeu os primeiros passos da arte que a levaria a vários palcos do mundo, divulgando as danças do Pantanal, como o siriri e o cururu. "Sou uma sobrevivente da arte", diz Márcia, formada em educação física e com mestrado em estudos fronteiriços.

Dançar na Europa, América do Sul, em eventos importantes como a Eco 92, em festivais e em competições em que sempre estava entre as primeiras colocadas passou a não ser suficiente. "Me incomodava competir com a dança, pois para mim ela é uma arte excelente como ferramenta de aprendizado, intercâmbio e formação de plateia", revela, já antecipando o que a motivou a criar a Mostra Corumbá - Santuário Ecológico da Dança, que se tornou referência na América Latina.

Mas a experiência vitoriosa do evento mostrou a Márcia que, para promover a arte e a identidade cultural da região pantaneira era preciso mais. Com o apoio de seu parceiro de sempre (Ângelo Rabelo, que foi secretário de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Corumbá à época da mostra e, anos depois, se tornaria seu marido), fundou em 2002 o Instituto Homem Pantaneiro (IHP). "Criamos a ONG com a missão de realizar ações de conservação dos capitais cultural, histórico, natural e social da região fronteiriça entre Brasil e Bolívia, em busca do desenvolvimento sustentável do Pantanal."

Hoje, o trabalho do IHP beneficia 4 mil pessoas, com baixo poder aquisitivo e alta vulnerabilidade social, e recebe apoio de empresas, universidades, poder público e ONGs. A menina dos olhos do instituto é a Escola de Artes Moinho Cultural Sul-Americano, voltada para as artes e a assistência infanto-juvenil. Atualmente, 330 crianças e adolescentes, brasileiros e bolivianos, participam de cursos de dança, música e de oficinas de processo criativo para se tornar bailarinos, músicos de orquestra, roteiristas, fotógrafos e editores de imagem. Segundo Márcia, o objetivo é montar uma cadeia produtiva artística completa. "Nosso foco é profissional."

Educação

Sueli Moreira, 46 anos

Coordenadora da ONG

Casa da Arte de Educar

Rio de Janeiro (RJ)

A educadora Sueli Moreira nasceu em uma bela casa da Gávea, bairro de classe média alta carioca. Estudou em ótimas escolas, bancadas pelos pais empresários do setor de calçados. Tinha tudo para nunca pôr os pés em uma favela, como boa parte dos seus pares sociais. Mas quis o destino (e a geografia peculiar da cidade) que, a 100 metros da sua janela, um morro abrigasse uma comunidade, o Parque dos Proletários. Da posição privilegiada, via a miséria e a exclusão da vizinhança. Contrariando a indiferença familiar, pediu à empregada, moradora do morro, que a levasse ao local. Aos 14 anos, conheceu a favela, os líderes comunitários e desenvolveu seu primeiro projeto social, o Lixocriação, de reciclagem de resíduos. E de lá nunca mais saiu.

"Tenho um comprometimento político, de toda a vida, de trabalhar junto às comunidades populares", afirma Sueli, com um currículo de atuação nas favelas do Vidigal, Maré, Rocinha, Macacos e Mangueira. E foi justamente nesta, uma das mais conhecidas do Rio, que iniciou seu projeto de maior destaque, a Casa da Arte de Educar. A ONG nasceu como um espaço dedicado ao direito de aprendizado de moradores de periferias cariocas e como polo irradiador de experiências de qualificação na educação pública brasileira. Atua em parceria com as escolas e ocupa o tempo dos alunos fora do horário escolar. Lá, eles têm oficina de música, capoeira, artes visuais, literatura, jogos; produzem livros e vídeos e visitam museus e centros culturais.

Hoje, com 12 anos, a organização oferece educação integral a 311 crianças e adolescentes e beneficia 134 pessoas com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Um dos méritos de Sueli foi ter criado, em 2007, um método inovador e reconhecido de educação integral, a Mandala dos Saberes. "Ela foi inspirada em preceitos de Paulo Freire e tem como base o diálogo entre o conteúdo escolar, científico e os saberes locais e populares dos alunos", explica. Valorizando as experiências de vida dos estudantes, sua história e preferências culturais, a metodologia foi adotada pelo Ministério da Educação, dentro do Programa Mais Educação, e está sendo aplicada em 10.042 escolas do Brasil.

Aos 46 anos, Sueli prepara a abertura de uma terceira unidade da ONG, também em um morro da zona norte carioca. "A escola na qual acredito é baseada na riqueza cultural de seus alunos, valoriza suas diferenças e é capaz de ouvi-los, tornando-os ativos, críticos, solidários e atuantes."

Combate à fome

Luciana Quintão, 48 anos

Presidente da ONG

Banco de Alimentos

São Paulo (SP)

A economista Luciana Quintão nunca soube o que é passar fome. Suas três refeições diárias mínimas e as complementares sempre estiveram garantidas pela excelente renda familiar. Nascida como umas das herdeiras da maior distribuidora de revistas do País, a preocupação com comida jamais fez parte de sua rotina. A fome que sentia era outra. Ela era faminta por justiça, mudança, participação social. Inquietudes que sempre a perturbaram e, ao mesmo tempo, estimularam. E foi impulsionada por elas que criou, há 13 anos, a ONG Banco de Alimentos, que coleta alimentos onde sobra e destina aonde falta. Uma simples equação que mata a fome diária de 22 mil pessoas na maior e mais rica cidade do País, São Paulo.

"Tinha um incômodo interno que me fazia perguntar o tempo todo se eu ia continuar só pensando em fazer alguma coisa pela sociedade ou se ia fazer mesmo", relata. Sozinha, sendo chamado de louca pelos amigos e com seus próprios recursos (que, aliás, bancaram a ONG por cinco anos), a empresária começou mandando 400 cartas para indústrias de alimentos e supermercados da capital pedindo doações. Sem nenhuma resposta positiva, foi atrás de microempresários, com a estratégia do "olho no olho". "No início do banco, 100% de nossas doações eram de hortifrutigranjeiros, doados por pequenos comerciantes que, em muitos casos, já tinham passado fome", conta Luciana, presidente do Banco de Alimentos.

Hoje, 30% das 40 toneladas arrecadadas mensalmente entre os mais de 400 doadores são de produtos industrializados, doados por grandes empresas que passaram a reconhecer a atuação do Banco. Os beneficiados são crianças, jovens, idosos, deficientes físicos e mentais assistidos por 51 entidades, entre creches, asilos, hospitais e albergues. O que é coletado é a sobra da comercialização e, nas indústrias, da produção, ainda no prazo de validade e perfeita para o consumo. A coleta é feita pela manhã, e a entrega, à tarde. Além disso, a ONG ensina as instituições recebedoras a manipular e consumir corretamente o alimento para evitar desperdício.

Por meio de palestras, cursos e oficinas culinárias, a ONG também orienta sobre o aproveitamento integral dos alimentos e propõe a discussão sobre a responsabilidade de cada um na busca por um mundo mais solidário e sustentável.

SAIBA UM POUCO MAIS SOBRE OS PROJETOS:

WWW.NINUI.COM

WWW.INSTITUTOHOMEMPANTANEIRO.ORG.BR

WWW.ARTEDEEDUCAR.ORG.BR

WWW.BANCODEALIMENTOS.ORG.BR