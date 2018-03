Emicida mostra lado sambista em show em homenagem a Cartola

Emicida Foto:

Quem escuta o rap de Emicida nem imagina o que mais pode estar em seu sangue. Nascido na zona norte de São Paulo, o rapper teve a infância permeada por influências do samba em casas e bares da região. Para mostrar toda sua devoção ao ritmo, ele fará um show gratuito no Sesc Campo Limpo em homenagem a Cartola, uma de suas influências musicais, no sábado, 20.

Durante a apresentação, o músico vai fazer uma releitura do disco Cartola, de 1974, dando um toque especial a canções como Tive Sim, O Sol Nascerá e Acontece. Participa ainda da apresentação o artista Thiago França, do grupo Metá Metá, que, junto ao MC, assina a direção musical do espetáculo.

Esta não é a primeira vez que Emicida presta homenagem a Cartola. Ele já havia apresentado o show no Sesc Belenzinho, no começo do ano, e no Sesc Santana, no final de 2014. A volta aos palcos no tributo ao sambista acontece às 20h, e não há necessidade de retirar o ingresso.

Serviço

Emicida interpreta Cartola

Sábado, 20, às 20h

Sesc Campo Limpo, R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120

Entrada Gratuita