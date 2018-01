Em visita, secretários dos EUA criticam China

Os secretários de Energia e Comércio dos Estados Unidos, Steven Chu e Gary Locke, respectivamente, criticaram ontem a China, em solo chinês, por evitar assumir responsabilidade maior na futura política de combate ao aquecimento global. Chu, americano filho de chineses, disse que a população da China é muito vulnerável às consequências do aquecimento, pois boa parte teria de ser remanejada por causa da elevação dos oceanos. Historicamente, a China contribui com cerca de 6,5% para o agravamento do problema. Por isso, defende o direito de continuar a poluir a fim de se desenvolver e que os países industrializados precisam fornecer subsídios ao emergentes - dinheiro e conhecimento, principalmente. Chu afirmou que a China pode suplantar os Estados Unidos na posição de maior emissor em 30 anos, caso mantenha o mesmo ritmo. "Não estamos falando em abrir mão da prosperidade. Falamos de usar a energia de forma mais eficiente", disse. Locke também criticou a posição chinesa na Câmara de Comércio Americano. Ao pedir uma contribuição maior, lembrou que os dois respondem juntos por 42% de todas as emissões de gases-estufa derivadas de atividades humanas. "Daqui a 50 anos, não queremos que o mundo coloque a culpa de uma catástrofe ambiental sobre a China." A administração de Barack Obama tenta um acordo bilateral com os chineses na questão climática, antes de dezembro, quando acontece a Conferência da ONU sobre Clima, em Copenhague.