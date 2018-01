Em SP e Rio, cresce procura por hospital

Com o vírus da gripe suína circulando no País, a procura por atendimento em hospitais de referência aumentou - até por pacientes que nem apresentam os principais sintomas, febre alta e falta de ar. No Instituto de Infectologia Emílio Ribas, por exemplo, 272 pessoas passaram pelo pronto-atendimento na sexta-feira passada, quase o quádruplo da média de atendimentos diários antes do surto, que era de 70. Recém-chegada do Uruguai, a vendedora de carros Monick Pimentel, de 29 anos, era uma das pacientes à espera de atendimento no Emílio Ribas, ontem. Embora não tivesse sintomas, procurou o hospital porque teve contato com chilenos e argentinos. "Só estou com uma tosse que me acompanha sempre por causa do cigarro, mas vim por precaução." Ela disse que procurou a unidade por temer passar a doença a uma colega que será operada hoje. Ela foi orientada a voltar ao hospital se tiver febre. O diretor-geral da unidade, o infectologista David Uip, pede que só quem recebeu encaminhamento da Unidade Básica de Saúde ou de médicos procurem o Emílio Ribas. "Nosso hospital é de alta complexidade, está apto a atender doenças que exigem alta tecnologia e é assim que ele ser compreendido." No Rio, a rede de saúde pública do Rio tem ficado mais sobrecarregada desde a confirmação da morte de uma mulher em decorrência da gripe suína, na semana passada. Na rede estadual, a estimativa é de aumento de 20% na demanda. Nos postos municipais, pacientes de algumas unidades começaram a receber máscaras para aguardar atendimento nas emergências - mas o Ministério da Saúde só recomenda o uso para quem apresenta sintomas de gripe. Além do óbito confirmado, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde investiga a morte de uma grávida em uma clínica particular de Bangu. Ela teria chegado à unidade com sintomas de gripe suína depois de ter passado por dois hospitais públicos sem atendimento adequado. Na Maternidade Municipal Fernando Magalhães, em São Cristóvão, outra grávida e uma mulher que já deu à luz estão em observação com sintomas da doença.