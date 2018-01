Em SP, 51% das internações não têm justificativa

A realidade das 6.349 pessoas que ainda moram nos 56 hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo foi mapeada pelo primeiro censo dessa população. Os resultados do levantamento, que durou um ano, foram divulgados ontem e revelam que a maioria dos pacientes não deveria estar internada; a maior parte não recebe visita; de cada dez, três já passaram dos 60 anos e quase 70% foram esquecidos há mais de uma década nas unidades. Do total de moradores, 30% têm retardo mental e outros 21%, epilepsia, o que indica que mais da metade não apresenta transtorno que justifique internação. O censo verificou também que 65% moram nestas unidades há mais de dez anos e 52% foram abandonados pela família. Diante disso, o governo do Estado anunciou investimento de R$ 15 milhões para, no prazo de 3 anos, ressocializar todos esses pacientes, com a implantação de casas terapêuticas que serão compartilhadas por oito pessoas. Em 2009, 400 casas serão alugadas e 3 mil pacientes serão realocados, diz o secretário estadual de saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.