Em São Carlos, choro e alívio com melhora de 1 ponto

Choro e sensação de alívio. Assim reagiu a comunidade da EE Conde do Pinhal, de São Carlos, quando soube que a escola melhorou em 1 ponto o desempenho no Idesp do ensino médio. De 1,06 no Idesp 2007, a Conde Pinhal saltou para 2,06 (a meta era 1,15). No Idesp 2007, divulgado no ano passado, a escola apareceu como a pior do Estado da 5.ª a 8.ª séries, com 0,26. Em 2008, a Conde não teve classes dessas séries. "Foi muito difícil, a estima de professores e alunos baixou", disse a diretora, Isani Guelfi Valerio. Um dos fatores que explicam a virada foram os cursos de capacitação oferecidos aos professores e o empenho de estudantes como Michele Alapont da Costa, de 18 anos, aprovada no vestibular de Matemática da USP de São Carlos. "Os alunos se empenharam porque, na verdade, a escola não era ruim."