Em mensagem de Natal, papa fala da crise

O papa Bento XVI disse ontem em sua tradicional mensagem de Natal - Urbi et Orbi (para a cidade e para o mundo, em latim) - que a humanidade caminhará para a ruína se o egoísmo for mais forte que a solidariedade durante tempos de crise econômica mundial. O pontífice defendeu ainda o diálogo para "encontrar soluções justas e duradouras para os conflitos" que atormentam o Oriente Médio, mas decepcionou as expectativas dos que esperavam que ele confirmasse a viagem à Terra Santa (Jordânia, Israel e territórios palestinos) em maio.