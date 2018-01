Em média, doença matou 2 por dia em 1 mês

Em um mês, a gripe suína matou, em média, duas pessoas por dia no Brasil. Ontem, com a morte de mais duas pessoas no interior de São Paulo - uma mulher de 31 anos, em Sumaré, região de Campinas, e uma moradora de Ibitinga, região de Araraquara, de 38 anos e grávida de 8 meses -, o País chegou a 63 casos confirmados desde o registro do primeiro óbito no final de junho, no Rio Grande do Sul. O número corresponde a 7,5% das mortes causadas pela doença no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 816 óbitos foram registrados desde o surgimento da doença e 134,5 mil pessoas foram contaminadas. As mortes no Brasil são em menor número do que as causadas pela gripe sazonal antes da chegada do inverno. Segundo informações do Datasus, 81 pessoas morreram no País em maio, em decorrência da influenza sazonal - a gripe comum. No sistema do Ministério da Saúde, ainda não existem dados de junho e julho em relação a essa gripe, mas os especialistas alertam que o perfil pode ter mudado e os casos de gripe suína terem matado mais. Segundo o infectologista e diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, David Uip, ainda é cedo para analisar, mas a mudança no perfil epidemiológico é evidente. "Ainda não é possível saber, pois está havendo uma mudança no perfil de prevalência dos vírus. Em maio, tínhamos muito mais vírus da gripe sazonal circulando", diz. Para o epidemiologista e diretor do Hospital Universitário da USP, Paulo Lotufo, o número de mortes deve continuar crescendo no País por pelo menos mais duas semanas. "Os casos de mortes estão chegando agora à Região Sudeste, que é a mais populosa do País", explica. "Esse ciclo deve durar umas cinco semanas, assim como foi no México." A análise da mortalidade da gripe suína em relação a pandemias passadas revela um comportamento menos letal do vírus da gripe suína. "Dividindo o número de casos pelo número de habitantes no mundo, temos um índice de 0,015", afirma Uip. "É muito menor do que as outras pandemias, mas de qualquer forma é importante." AMÉRICAS A América Latina é a região que registrou mais casos de gripe suína até agora, enquanto o continente americano tem quase 90% de todas as mortes causadas pela nova doença no mundo. Os dados são da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde. A região mais afetada seria o continente americano, com 88,4 mil casos, contra 16,5 mil na Europa e 21,5 mil no Oeste Pacífico. Dessa forma, as Américas teriam mais de dois terços dos casos em todo o mundo. Granada é o único país de todo o continente americano que até agora não registrou nenhum caso. Enquanto isso, na Argentina, 233 óbitos foram contabilizados. Segundo a Federação Sindical de Profissionais da Saúde (Fesprosa), no entanto, já existem mais de 400 mortas em todo o país. Na Europa, França e Bélgica registraram ontem os primeiras mortes causadas pela gripe suína. COLABORARAM JAMIL CHADE e ARIEL PALACIOS, COM EFE