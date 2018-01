Em Esperanza, eletricidade só das 19h30 às 22h30

Partimos de Santa Rosa do Purus, no Acre, anteontem à tarde para Esperanza, no Peru. Foram mais de três horas subindo o rio sob forte chuva. A cidade peruana estava enlameada, e apenas com mototáxis cobertos ao estilo Vietnã foi possível chegar até à pousada não muito salubre. Esperanza, que tem 36 anos de existência, não dá muita esperança: parece uma cidade fantasma, em que a energia elétrica só funciona das 19h30 às 22h30 e poucas pessoas circulam pelas ruas, que chamam mais atenção pela presença de urubus. O prefeito, Emilio Montes Bardalos, nos recebeu com alguma formalidade e muita simpatia - a tal ponto que nos acompanhou na viagem do dia seguinte. Acompanhe o dia a dia e veja fotos da expedição De Esperanza foram mais duas horas subindo de voadeira até o ponto máximo de nossa jornada, a forquilha em que o Rio Curanja deságua no Purus. No caminho, paramos em duas aldeias, uma de kaxinawás, outra de kulinas. A primeira, San Martín, foi onde nasceu o prefeito, Bardalos, e tem cerca de 120 habitantes. Tem um pouco mais de infraestrutura que as parentes brasileiras (escola, posto de saúde, banheiros funcionando), mas também sofre com doenças como anemia, hepatite e principalmente males do intestino. O rio mantém sua largura e a correnteza que leva muitos troncos e galhos abaixo. Com a chuva dos últimos dias, voltou a ficar cheio. Foi no encontro do Purus com o Curanja que os brasileiros chefiados pelo escritor e engenheiro Euclides da Cunha, depois de mais algumas demarcações do rio e observações astronômicas, lavraram um acordo com os peruanos. Oficialmente, portanto, a missão se encerrou aqui, no dia 30 de junho de 1905. Mas Euclides não se deu por satisfeito. Apesar da oposição de Pedro Buenaño, o chefe dos peruanos, quis seguir adiante. Estava com malária e aqui mesmo se alimentou de caldo de macaco. Eles viajaram ainda por cinco semanas acima, chegando à foz do Rio Cavaljani, depois de sobrepor nada menos que 51 cachoeiras e trechos por terra. Se hoje é difícil, em seu tempo essa viagem foi heroica. Para celebrar o centenário de morte do autor de Os Sertões, o Grupo Estado iniciou o projeto "O Ano de Euclides" - um trabalho jornalístico, cultural e multimídia. O repórter Daniel Piza e o fotógrafo Tiago Queiroz viajaram ao Acre, onde partiram para refazer a expedição à região do Alto Purus, que Euclides da Cunha empreendeu em 1905.