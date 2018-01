Em cena: Música por quilo

A explosão de ?downloads? com o boom do iPod fez as gravadoras perderem seu maior ativo: a venda de músicas. Para correr atrás do prejuízo, estão se reestruturando para ganhar uma maior fatia do bolo, embolsado por empresários. Devido ao punch dos grandes grupos, no novo esquema, empresários serão ?canibalizados?, restritos a cuidar da agenda e para que artista esteja no lugar certo na hora certa. A Sony-BMG prepara-se para lançar a Day 1, empresa que cuidará do artista como marca, lucrando com licenciamento, shows, produção marketing e tudo mais que envolver a imagem. A cena está armada já em backstage - e Alexandre Schiavo será o top da nova empresa. 92,9 Divas contemporâneas darão o tom do Em Cena desta sexta-feira, na Rádio Eldorado, à 0 h. Música boa e um pouco de charme com Coralie Clement, Joanna Newsom e a descolada Charlotte Gainsbourg. Xangô O Grupo Afro Cultural Omo-Ayê apresenta no Café Uranus Odara, Tradições e Cultura de um Povo, sobre a criação do mundo na visão dos iorubas. O texto é de Márcio Telles - e tem a bênção de Tuca Francchini. Moda André Lima fará uma ponta na edição decana da Casa de Criadores, com desfiles no Frei Caneca a partir do dia 2. Para comemorar, André Hidalgo edita um DVD e livro com um best-of dos 10 anos. 4 ever Felizes. Assim estão Simone Abdelnur e Bruno Garkinfel, herdeiro da Porto Seguro. Receberam há cerca de 6 semanas a notícia de que estão ?grávidos?. No braço O Bulldog, categoria de rodeio que envolve técnica para descer do cavalo e derrubar o boi pelo chifre - que é cult e repleta de peões do bem e do bom - tem no topo do bolão de apostas para o hypado Rodeio de Jaguariúna o nome de Renato Finazzi. De São João da Boa Vista, radicado no Texas, o preferido opera bem acompanhado: da mulher, Renata, fazendo esteira para sua montaria. Na cola vem o paulista Carlos Porto e Edu Brosco, de Bauru - outro nome forte. O 19º Rodeio, de 10 a 20 de maio, espera 300 mil pessoas para ocupar os 500mil m2 de área reformada e adaptada para deficientes. Para poucos Por medida de segurança, os 400 convites vip para assistir à palestra de Al Gore, trazido ao Brasil dia 12 pelo Banco Itaú, serão válidos somente após confirmação de presença. Será enviado um cartão de acesso, obrigatório e indispensável. Passeio completo é o traje sugerido no convite, feito em papel reciclado. Os convidados serão recepcionados às 18h30 com um coquetel no Auditório do Ibirapuera. 5minutos com Machalski O consultor dos roteiros de Sarabanda, de Bergman, Menina de Ouro, de Eastwood, e Tango e Goya, de Carlos Saura, estará em SP de 21 a 25 de maio para falar sobre cinema na Cultura Inglesa Feira Hype A Galeria Leme, de Edu Leme, é a única brasileira que participará da nova SWAB, a feira de arte de Barcelona com conceito boutique. ?São galerias que não são careiras, mas lançadoras de tendências. O layout da feira já é uma viagem?, anima-se Edu. Para se ter uma idéia, a festa de inauguração é no barco da companhia de teatro La Fura Dels Baus. A idéia da diretora Marina Diez-Cascón é ter apenas 20% de galerias espanholas para que o público tenha a oportunidade de conhecer artistas emergentes de outras partes do mundo. 1. O que é um bom roteiro? Cinco coisas o definem: o poder de evocação audiovisual, a adequação aos objetivos do autor, cumprir metas que o próprio roteiro estabelece, a clareza dos componentes, a força dos personagens e a capacidade de servir como o ?cimento sólido? da película. 2. Você trabalhou com grandes mestres. O que aprendeu com Bergman? Que é difícil produzir um roteiro do nível de Sarabanda sem assinatura de um cineasta de seu porte. Em muitos casos, se produz filme com base no prestígio do diretor ou notoriedade do elenco em vez da qualidade do roteiro. 3. Como avalia a produção brasileira? Criatividade incipiente numa possível era de produção interessantíssima. Se em algum lugar do mundo há de se preservar o cinema como proposta artística autêntica é nos países latino-americanos. Sabe que... Luisa Strina se inspirou em Because the Night, música de Patti Smith e Bruce Springsteen, para fazer com curadoria de Darren Leak expo com obras de Mapplethorpe, Nayland Blake, Babak Ghazi e Tonico Auad. Abre em 22 de maio O Ano, de Cao Hamburger, estréia amanhã em NYC, no Tribeca Film Festival. Na trip, Cao inicia a pesquisa para seu novo filme, o documentário Um Terreno em Berlim, co-produzido com a Gullane Filmes Novas no time da Banca de Camisetas, Dani Feder e Jade Coelho da Fonseca assinam a DJ, linha de t-shirts com frases de músicas O Geales, ícone do ?fish & chips? de Notting Hill, acaba de reabrir em Londres sob supervisão de Mark Fuller e Andy Taylor, mesmos do The Inn Carol Gannon, que por anos foi assistente de Patrícia Field, do Sex & The City, armou um bem-bolado com o stylist David Pollack para fazer a D?Arouche, marca de malhas com corte de alfaiataria, batizada com nome do bairro onde cresceram Testino clicou a nova campanha da Burberry em Londres. No lugar de Kate Moss entra a top Agnes com as bandas The Views, The Paddingtons e Patrick Wolf, nova sensação pop-conceito da música brit, que bebe na fonte de PJ Harvey, Stockhausen e Chet Baker Fundada por Antonio Teixeira, na São Bento em 1876 - freqüentada por dom Pedro II e editora de Bilac - a Livraria Teixeira, hoje do grupo Belerofonte, abre portas no 1.611 da Lorena com 50 mil livros. Colaboração: Ana Carolina Fialho e Raquel Fortuna