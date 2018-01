O artista plástico Osmar Pinheiro deixou mais do que um legado de 30 anos de sólida carreira como pintor e professor ao morrer, em agosto passado. Ele sonhava com um espaço onde diversas áreas do conhecimento pudessem se relacionar e, mais importante ainda, produzir algo como resultado. Pois esse espaço acaba de se tornar realidade pelas mãos dos cinco filhos, Gabriel, Pablo, Jiddu, Yan e Thiago. É o Barco Virgílio, que fica ao lado da Galeria Virgílio que Izabel Pinheiro continua tocando com Regina Pinho. ?A idéia é que o Barco seja um acelerador cultural, um centro de pesquisa em que cada um possa desenvolver a sua poética pessoal e tenha o nosso suporte para promover e fazer ecoar o que for produzido?, explicam os irmãos Pinheiro. Tudo o que for gerado no Barco será publicado no site, disponível para qualquer um. O que vai sair de lá ninguém sabe, e essa é a diferença para outros ?fast-food? culturais. No modelo que eles criaram, os profissionais convidados a ministrar cursos ficam à vontade para desenvolver os projetos que tenham em mente. Um deles é o escritor Marcelino Freire que montou um modelo de curso baseado nos textos dos participantes e que prevê visitas de ilustres autores como Antonio Cícero e Sergio Sant?Anna. 92,9 Amanhã à 0 h no Em Cena, na Rádio Eldorado, você escuta um pouquinho de Chromophobia, álbum de estréia do DJ e produtor Gui Boratto. Sábado ele toca no Chemical Festival, no Rio, e em abril no Skol Beats. Palco Este finde tem gravação do DVD de Sertões no Teatro Oficina. Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, Zé Celso incluiu no espetáculo O Homem 2 a cena de Libertas, escrava que fundou o Bexiga. Gogó Enquanto divulga os cursos da sua escola Voz em Movimento, a artista vocal Madalena Bernardes participa do projeto Muscles, Blood, Air, álbum que traz as vozes de 12 artistas do mundo inteiro. Para conferir a performance dela, fique de olho no BBB 7 na semana que vem, quando ministrará uma aula-surpresa. Yummy Há quatro anos o restô B&B é sinônimo de hambúrguer gourmet. Para comemorar, Cássio Machado lança carta de milk-shakes. São dez sabores tipo côco com calda de gengibre e goiaba com calda de queijo. Tem de chocolate também. O arquiteto Juarez Puig fez uma reforminha e colocou obras novas de Isabelle Tuchband. Onda urbana Las Tablas é o nome da exposição que Alexandre Youssef inaugura no Studio SP dia 12. No foco, pranchas de surfe customizadas por artistas da cidade como Pink Wainer, Marcelo Sommer, Juneca, Marina Person e Carlinhos Dias. Na abertura, o anfitrião recepcionará os convidados com coquetel das 21h à 0h. Japa girl Procura-se DJéia . O empresário Marcos Buaiz vai abrir um restaurante japonês, e a única coisa definida é que haverá uma moça no comando do som. ?Sinto que há poucas, mas muito talentosas?, explica Buaiz. A idéia do novo empreendimento veio, em parte, do belo retorno que o Royal Bar vem lhe trazendo. 5minutos com Erika Harrsch A jovem artista mexicana abre exposição hoje na Galeria Leme com imagens de borboletas fundidas com fotos de genitálias femininas. 1. A sua obra discute o papel da mulher, é uma discussão de gênero. Você se considera uma artista feminista? Não sou militante feminista, mas estou sendo convidada para dar palestras e participar de mesas de discussão por causa da importância dos temas que eu abordo. Mas meu posicionamento não é dramático a ponto de ver o homem como o inimigo. Meu trabalho tem a ver com o reconhecimento da força da mulher, que não é contrária à do homem. Ela está lá também. 2. Houve um tempo em que pintoras assinavam com o sobrenome para fugir do preconceito. Ainda é mais difícil para a mulher ser bem-sucedida como artista do que para o homem? O mundo é machista, é um fato real. Em todos os campos, no das artes não é diferente. Mas está melhorando aos poucos. Há cada vez mais mulheres nas grandes coleções e o valor das obras também vem aumentando. Mas não há como negar que os homens ainda têm mais oportunidades. Nas artes não é diferente. 3. Por que a borboleta?? É uma metáfora à identidade da mulher. A única maneira de descobrir a espécie de uma borboleta é examinando seu órgão sexual. Daí que a identidade da mulher se dá a partir do momento em que ela se dá conta de que tem um órgão que gera desejo. 4. As imagens de genitálias não geram risadinhas? Muita gente fica no superficial e só vê pornografia. Mas quem se interessa consegue fazer a leitura da poesia e da filosofia por trás. Sabe que... Pela primeira vez fora da SPFW, Ricardo Almeida, que sempre abriu a semana de moda, desfila hoje a coleção Novos Dandies. Além de 50 homens riscando as seis passarelas de 35 metros cada uma, haverá também looks femininos, assinados por sua mulher, Agatha Félix. Será na Daslu, onde o estilista inaugura loja, com direção de Carlos Pazetto e trilha do DJ Igor Cunha, que também toca na festa pós-desfile Na esteira do lançamento do Maria Antonieta, de Sofia Coppola, Emília Duncan faz a curadoria da expo Antonieta Mania, que se abre quinta que vem no Shopping Leblon. Bonecas tipo Barbie (foto) mostrarão os modelitos inusitados da rainha que não tinha mais o que fazer e ficava inventando moda É dia 23, na Choperia do Sesc Pompéia, o lançamento do álbum Futurismo de Kassin + 2, a banda-de-nome-mutante (já foi Moreno + 2 e Domênico + 2). Experimental toda vida, Kassin assume a liderança pegando mais leve para valorizar a música O restaurant Sal, de Henrique e Fernanda Fogaça, reabre semana que vem na Galeria Vermelho depois de reforma que dobrou o espaço. Uma das estrelas do novo menu é a quinua que, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), é um dos poucos vegetais completos, por ter um balanço de aminoácidos adequado. E ainda tem história: é cultivado nas regiões andinas há 5 mil anos O DJ norte-americano Roger Sanchez, 20 anos de pista, top da house music, faz apresentação única no Museum, amanhã Um dos principais filósofos contemporâneos o francês Luc Ferry abrirá seminário em Porto Alegre, dia 20, e lança sua principal obra, O Homem Deus, em que propõe a humanização do divino e a divinização do humano para resolver a velha questão do sentido da vida Hoje é dia de homenagem às mulheres no Capim Santo. Morena Leite e Adriana Leal recebem convidadas para uma noite gastronômica com dicas de culinária e degustações. Colaboração: Ana Carolina Fialho e Raquel Fortuna