Bruce Reloaded Bruce Nauman é um artista americano da vanguarda dos anos 60, quando o minimalismo deu lugar a um leque de suportes pós-modernistas como filme, vídeo, texto e foto. Acabam de ser encontradas, numa caixa que pertenceu ao marchand Leo Castelli, 60 fotos de uma série que foi deixada de lado por Nauman em 68, ainda pobre, por estarem superexpostas. O Berkley Art Museum recuperou-as e em janeiro lançará a expo The Rose Has no Teeth, que irá depois para a Itália. Interpretando o texto incrível do artista, Elaine Broerin (foto) veste jeans True Religion, da The Address, loja que Emannuel Bernini abre hoje na Daslu. Bernini tem a exclusividade das marcas Seven e True na América Latina. Logo logo, chega Just Cavalli e em seguida, Citizens, Paige e Rock & Republic. Pressão Corporal Pressione ao máximo a superfície frontal do seu corpo (palmas para dentro ou fora, bochecha direita ou esquerda) contra a parede o máximo que puder. Pressione forte e concentre-se. Forme uma imagem de você mesmo (e suponha que tenha dado um passo à frente) pressionando seu corpo contra a parede muito forte (realmente muito forte). Pressione a frente do rosto contra superfície. Volte para trás e pressione de novo e comece a ignorar a parede(remova a parede). Pense em como as várias partes de seu corpo estão sendo pressionadas contra a parede; e quais partes estão sendo tocadas e quais não. Considere partes de suas costas sendo pressionadas contra a parede; pressione forte e sinta como frente e costas podem ser bem pressionadas. Concentre-se na tensão de seus músculos, nas dores das juntas, deformações da carne que ocorrem quando há pressão; considere pêlos do corpo, respiração, odores (cheiros!). Este pode ser um exercício muito erótico. 5minutos com Marcos Paulo Reis O niteroiense diz nunca ter sido um grande esportista. Só que foi ele quem nos anos 90 começou a montar planilhas logísticas para corridas e... boom! Virou o mais top treinador de triathlo do País. Agora, escritor a seis mãos com Emerson Gomes e Fábio Rosa, MP lança o livro Programa de Caminhada e Corrida 1. Você diz que em 16 semanas dá para aprender a correr como um atleta. Sei não... e quem odeia, como faz? Correr não é fácil. Aliás, é difícil ?startar? qualquer atividade. Para que dê certo, é necessária uma meta. Eu também não amo, tem dias que é dificílimo. Mas tem de agüentar um pouco porque à medida que você vê os ganhos, tudo melhora. Irá sentir-se melhor para trabalhar, fazer sexo, poderá beber vinho e até se sentir um ser humano melhor. O cara sedentário não é feliz com ele mesmo, não. 2. E qual o caminho? A primeira coisa é procurar uma atividade que dê prazer, criar um programa leve, fazer no mínimo duas vezes por semana, sempre criando uma nova meta. Sem meta, não vai. 3. Parece que correr virou a maneira mais cool do paulistano se socializar, não? É uma maneira de fazer amigos, negócios. Só eu tenho 800 alunos. 4. Falando nisso, está chegando a sua corrida do bem em prol do Arrastão... A corrida é uma festa. Será dia 2, na Hípica do Brooklin com um supercafé da manhã. Serão 6 km para quem corre e 3 para caminhada. Para inscrever-se, o caminho está no www.marcospauloreis.net. O projeto existe há 40 anos e é reconhecido pela Unesco como um dos 30 melhores do Brasil. Entrei há 6 para introduzir esporte. Hoje temos 1.200 crianças. Gira-gira Carlos Jereissati-pai sorri à toa. Neste ano em que a Iguatemi Empresa de Shopping Centers, tocada por seus filhos Carlinhos e Erica, faz 40 anos e soma 12 shoppings em todo o País. Pedro, filho mais novo, prepara o negócio para abertura de capital na bolsa. Será no primeiro trimestre de 2007. ?Agora todo mundo vai poder ter um pedacinho do shopping?, diz Carlinhos. 92,9 Dia 27, Emmanuel Marcinkowski, da Maison de la France, faz no Cinemarck soirée para a pré de Marie Antoinette, de Sofia Coppola - e no Em Cena na Rádio Eldorado, Eleanor Copolla mixa a trilha do filme. Total 80?s! Pixel Em 2005, André Diniz criou o estúdio ADD, de criação. Em maio, Edu Grimberg entrou para o negócio. Dia 28 lançam na Conceito a marca de arte digital Urban Summer para vender idéias em painéis, stickers e T-shirts. Por aí Amanhã Luisa Strina abre a expo AcordaLice/ WAkeupaLice, de Dora Longo Bahia. E no Memorial abre-se Spray - O Novo Muralismo Latino-Americano, com curadoria da Choque Cultural. Sabe que... Fernando Altério convoca atores e cantores para testes para Miss Saigon, épica história de amor entre um soldado americano e uma vietnamita produzida por Cameron Mackintosh, Boublil & Schonberg. É a nova montagem da CIE Brasil -Está fechado: Erlend Oeye toca dia 15 de dezembro no Studio SP, que em 2007 terá concluído seu projeto original. Chega ao espaço toda parafernália de studio para que todo show possa ser gravado -Francesa Giobbi e Sergio K expandem campo de ação. Ela abrirá lojas em Tokyo e NY. Ele em Buenos Aires -Rodrigo Faour, expert em MPB que escreveu a biografia de Cauby, lança A História Sexual da MPB, que analisa a evolução da música brasileira pelo prisma do sexo. O livro tem fotos divertidas, coisa para colecionador -Marina Ribatsky e Rodrigo Gorky, do Bonde Rolê, irão mudar-se para Londres. Assinaram com a Domino, grande gravadora brit, mesma de Franz Ferdinand. OSGÊMEOS - A nova obra dos irmãos Pandolfo é a cenografia do espetáculo Toda Vez Que Eu Dou um Passo o Mundo Sai do Lugar, de Siba e a Fuloresta, assim, com ?u? mesmo. Siba, ex-Mestre Ambrósio, é pernambucano que mistura música da Zona da Mata com rimas de improviso, sopros e percussão. Bem raiz, tudo a ver com a arte de osgemeos. Será transformada em DVD. Só neste finde, no Itaú Cultural.