Em busca do corpo perfeito, blog cria terapia de grupo

Terapias alternativas, programação neurolingüistica ou simplesmente um bate-papo com as amigas. Em busca de uma forma saudável de emagrecer, Janaine Góes, 26 anos, criou o blog ‘Desafio de Verão' convocando interessados em trocar experiências de emagrecimento. "É fundamental contar com o apoio, dividir peso ajuda. Então, tive a idéia de criar um desafio onde todas pudessem interagir e chegar ao corpo desejado"diz. Inicialmente, a proposta de Janaine era divulgar o site só para amigas. Passados dois meses, porém, o blog já conta com quase 90 participantes. "Temos o post diário, quando contamos um pouco da nossa historia, dizemos como chegamos a esse peso e como pretendemos revertê-lo." Janaine diz que passou a se preocupar com o peso após a gravidez da segunda filha, quando ganhou 10 kg. "Sempre fui cheinha, mas não gorda. O peso passou a incomodar depois da maternidade. Não queria ser aquela mãe gorda e com cara de cansada. No batizado da minha caçula, vi uma foto minha e não me reconheci. Estava com 68 kg." Determinada a emagrecer, Janaine baniu refrigerante e biscoitos de casa. E chegou aos 57 kg. "Para ajudar, faço exercícios em casa enquanto não posso malhar na academia. Comecei com um vídeo de 50 minutos. Aumento o som, danço, pulo e corro. Estou muito feliz."