Em 5 dias, 9 bebês morrem em hospital de SE

Aracaju - Num período de apenas cinco dias, entre a terça-feira e o sábado da semana passada, nove recém-nascidos morreram na Maternidade Hildete Falcão Baptista, em Aracaju. A Secretaria de Estado da Saúde descartou a hipótese de infecção hospitalar e informou que o índice era "esperado". Segundo a Secretaria da Saúde, as nove mortes tiveram causas diversas. Três bebês morreram devido a infecções neonatais, mas cada um por um agente patológico distinto. "Acho isso desagradável e de má fé", reagiu o coordenador estadual de Atenção Hospitalar, Gilberto dos Santos, referindo-se às acusações de infecção hospitalar na maternidade de Aracaju. Apesar da considerável quantidade de mortes registradas num período curto, o coordenador de Atenção Hospitalar da Secretaria da Saúde disse que não há motivo para temor. Segundo Santos, a média de mortes entre bebês na Hildete, hoje, gira em torno de 17% a 20% na UTI neonatal e o que aconteceu agora foi apenas uma concentração de casos. O coordenador disse ainda que essa é uma taxa esperada pelo grau de risco a que estão submetidos esses recém-nascidos. A maternidade estadual é especializada em bebês que nascem prematuros e com graves problemas de saúde. Entre os nove recém-nascidos que morreram na semana passada, por exemplo, havia casos de asfixia e de síndromes congênitas. "Os quadros (de saúde), quando superajuntados (sic) à prematuridade, aumentam sobremaneira a possibilidade de ocorrência de óbito", explicou Santos. Ao tomar conhecimento das mortes ontem, o Ministério Público de Sergipe instaurou um procedimento administrativo e pediu à Secretaria da Saúde o envio de informações referentes às mortes. Segundo a promotora de Justiça Miriam Tereza Cardoso Machado, uma audiência pública já foi marcada para sexta-feira, às 9 horas, para tratar do assunto.