Em 2009, 49 mil casos de câncer de mama

O Brasil deve registrar no ano que vem mais 49 mil casos de câncer de mama. O número se mantém estável em relação a 2008. No Estado de São Paulo, a estimativa é de 15,6 mil novas ocorrências; na capital, cerca de 6 mil. As estatísticas são do Instituto Nacional de Câncer (Inca). A taxa de mulheres com risco de desenvolver câncer de mama no Estado é de 72,52 para cada 100 mil habitantes; no município de São Paulo, 95,3. Os últimos dados de mortes são de 2005, quando 10.208 mulheres faleceram vítimas de câncer de mama. Em 2004, foram 9.789.