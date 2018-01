Ellen Oléria apresenta álbum de influência africana em shows gratuitos

A cantora Ellen Oléria Foto: Diego Bresani/Divulgação

Vencedora da primeira edição do programa The Voice Brasil há quatro anos, a cantora e compositora Ellen Oléria faz shows gratuitos no Itaú Cultural, nesta quinta, 28, e sexta-feira, 29. A artista brasiliense apresenta seu projeto Afrofuturista, em que canta temas como ancestralidade africana e histórias de amor. Ellen fez turnê pelo Brasil e por países como Angola, França e Japão.

O trabalho de Ellen Oléria vem de um estudo de discografias, literatura e na cultura de terreiro. O álbum tem influências no samba, afoxé e maracatu, sempre colocando em destaque as raízes negras na cultura brasileira. O espetáculo conta com a participação especial da atriz e MC Roberta Estrela D'Alva, parceira na produção do disco, o quinto na carreira da cantora de 33 anos.

A apresentação no Itaú Cultural acontece às 20h, nos dois dias, com a distribuição de ingressos começando duas horas antes do início de show, inicialmente para público preferencial.

Serviço

Ellen Oléria

Quinta, 28, e sexta, 29, às 20h

Sala Itaú Cultural (piso térreo) - 247 lugares, Avenida Paulista, 149

Entrada gratuita