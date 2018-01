Eles são policiais e alunos da USP

Eles são policiais militares e mesmo depois do acordo com a reitoria para deixar o câmpus vão continuar ocupando as dependências da Universidade de São Paulo (USP), mais precisamente as salas de aula da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), reduto estudantil do movimento grevista. Levando a vida dupla de alunos de Ciências Sociais da USP e de oficiais da PM, eles conversaram com o Estado sobre como enxergam a greve e como viram a presença de policiais na Cidade Universitária. No ápice da crise no dia 9 de junho, quando integrantes da Força Tática do 4º Batalhão entraram em confronto com alunos no câmpus, a capitã da PM Tania Pinc, de 42 anos, aluna de doutorado do departamento de Ciência Política, postou um desabafo no grupo de discussão da FFLCH na internet: "Nesses momento parece que carrego a pedra de Sísifo", escreveu, em referência ao mito grego condenado a empurrar eternamente uma enorme pedra até o cume de uma encosta e vê-la rolar para baixo. "Quando o nível das discussões parecem melhorar, ocorre um episódio como esse e o debate volta a ficar complicado", diz. No mestrado e no doutorado, a capitã estuda o uso da força pela polícia. Ela defende os procedimentos adotados pelos policiais no dia do confronto como um exemplo do que deve ser feito pela polícia moderna. A Força Tática foi chamada depois que quatro policiais foram cercados por alunos e funcionários. Uma medida extrema, que ainda não havia sido tomada quando grevistas bloquearam entradas e ruas da USP. Cercados, em vez de reagirem ou usarem armas, eles chamaram o reforço pelo rádio. Para o resgate, o comando decidiu pela intervenção da tropa especializada em lidar com tumultos com armamentos não letais. "Foi uma decisão tecnicamente correta que seria usada tanto em Harvard como na USP. O problema é que poucos estudam a polícia na universidade e essa discussão acaba não sendo feita." O tenente João Henrique Martins, de 33 anos, graduou-se na faculdade de Ciências Sociais, defendeu em março o mestrado em Ciência Política e já participa do processo seletivo para o doutorado. No dia seguinte aos conflitos, viu nos jornais uma foto de um estudante usando um livro como escudo diante dos policiais. Martins considera aquela imagem, que o fez viajar de volta aos tempos do regime militar, como um símbolo de todo o episódio. "A cena é irônica porque eu já havia lido aquele livro que o estudante segurava no curso de ciência política. Além disso, a polícia seguia a Constituição de um regime democrático e cumpria uma ordem judicial. A corporação mudou, mas os manifestantes parecem que pararam no tempo, agindo como se a polícia fosse representante de uma ditadura e não do Estado de Direito." Os cinco oficiais/estudantes da FFLCH com quem o Estado conversou concordam em pontos importantes em relação à manifestação. Todos fazem juras de amor à USP e à PM; defendem o direito à greve e a legitimidade das reivindicações dos grevistas; discordam da maneira como os protestos foram feitos, com piquetes que danificaram equipamentos da USP, ameaçaram professores que queriam dar aulas e bloquearam acesso dos estudantes à universidade. Defendem a PM como a única instituição com o papel de usar a força para garantir direitos, tipo de ação, eles argumentam, que foi feita. "Reivindicações com uso da violência estão ultrapassadas e poderiam ser reavaliadas pelos movimentos. Fico preocupado porque isso leva a acirramento tanto à esquerda quanto à direita na USP", diz o capitão Emerson Massera, de 36 anos, estudante de Ciências Sociais. Massera é um aluno empenhado do 3º ano, com média geral de 7,9, em busca do 8. Trabalhando no setor de comunicação da PM, foi o encarregado de fazer contato com toda a imprensa, além de escrever notas durante a greve. Na noite do confronto, quase não dormiu. "Apesar da tensão, nunca tive problema em ser policial e estudante. A maioria dos alunos se cansou do excesso de greves, porque todos saem prejudicados. O movimento precisa encontrar outros caminhos para protestar" Com graduação em Direito no Largo São Francisco e aluno de doutorado de ciência política, o major Glauco Silva de Carvalho analisa que hoje existem cinco visões diferentes na USP no que diz respeito à presença da polícia. Os mais à esquerda, influenciados por ideias marxistas, enxergam a corporação como instrumento de opressão de classe. Os mais à direita defendem a opressão à qualquer manifestação. Pouco há o que dialogar com eles. Um terceiro grupo, os elitistas, acham que a polícia não é para quem estuda na USP, mas para os outros. Ainda existem aqueles com uma visão autárquica, que defendem a autonomia da USP mesmo quando isso leva à desordem. "Eu me incluo em um quinto grupo. Defendo que a universidade deva ter autonomia e que é o locus da diferença e dos debates. Mas, a partir do momento em que direitos são desrespeitados, é preciso intervir. Se houver excessos dos policiais, devem ser apurados. Mas o Estado de Direito deve ser resguardado."