Ele só tem 9 anos e já é universitário

Um prodígio da matemática de 9 anos, March Boedihardjo, foi aceito pela Universidade Batista de Hong Kong e será o universitário mais jovem da ex-colônia britânica. "Tomamos a decisão após dois meses de discussões entre vários departamentos da universidade e os pais de March", disse o presidente interino da instituição, Franklin Lu. A universidade criou um curso especial de cinco anos para March, que dará ao aluno uma licenciatura em Matemática e um mestrado em Filosofia. De origem chinesa e indonésia, mas nascido e criado em Hong Kong, March estudou dois anos numa escola especial em Oxford, no Reino Unido. Ele declarou que se sentia "muito bem" e só teme a partir de agora se tornar alvo de atenções da mídia. "Quando estava em Oxford, todos os meus companheiros tinham mais de 18 anos e discutíamos freqüentemente problemas matemáticos. Acho que não terei problemas para me comunicar com as pessoas mais velhas que eu", contou.