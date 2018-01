Elas estão no SPFW, mas ficam fora da passarela

Belas modelos não estão apenas nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Há várias também nos lounges de patrocinadores. Mesmo aparentando medidas perfeitas, elas acabam ficando fora dos desfiles por não se encaixar no ?padrão fashion?. A modelo Grasiele Lima, de 26 anos, por exemplo, chegou a São Paulo há seis meses com o sonho de desfilar. Mas, já de início, deparou-se com dificuldades. ?Disseram que eu não tinha idade nem medidas?, lamenta a garota, que tem 1,73 de altura e 100 centímetros de quadril. Sem outra opção, conseguiu um trabalho no lounge da Fiat na São Paulo Fashion Week. ?Quando venho para cá, fico com aquele gostinho. Mas, já que não tenho mais chance, vou estudar para ser atriz.? O booker da agência Elite Ronney Macedo passeou pela Bienal para apontar quais meninas poderiam participar de uma seleção para desfiles. Sobre Grasiele, disse: ?é muito bonita, mas vejo que não tem altura. Uma pena?. Em outro stand, também da Fiat, a modelo Camila Travalini, de 24 anos, foi outra que chamou a atenção do booker. ?Ela é bem alta, tem um rosto lindo.? Com 1,80 metro, ela diz já ter abandonado o sonho de desfilar. ?Prefiro a área comercial, meu quadril é maior?, diz a garota, que já não sabe mais quais são suas medidas, pois acabou de fazer uma lipoaspiração. Cleusa Figueiredo, de 21 anos, que trabalha nesta edição no lounge da Motorola, já fez loucuras para conseguir desfilar. ?Emagreci muito. Tenho 1,83 e cheguei aos 53 quilos?, conta. Segundo Macedo, o mercado de hoje exige que as meninas tenham medidas mais do que enxutas e sejam muito jovens. ?É muito raro uma menina com mais de 18 anos decolar.?