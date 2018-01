Uma mulher de 25 anos morreu ontem de gripe aviária no Egito, após contrair a doença de frangos, segundo o Ministério da Saúde local. Foi o terceiro caso e a segunda morte registrada no país em menos de uma semana. A vítima, Fatima Mohammed, vivia em Daqahliya, uma província no delta do Nilo. O Egito é um dos países mais afetados pela doença fora da Ásia, onde a epidemia começou em 2003.AP