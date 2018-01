Lado A, Lado B: os bastidores do debate entre candidatos à Prefeitura de SP

SÃO PAULO - A edição especial de segunda-feira do Lado A, Lado B dá sequência à série 'Meu Primeiro Voto'. Os irmãos Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, foram ao debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, produzido por Estadão, TV Gazeta e Twitter, neste domingo, e agora comentam os bastidores do evento.

Os gêmeos falam da importância do debate para uma eleição e a reação do público presente no estúdio. Assista:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e terá uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.