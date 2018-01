Economize nas férias

Tirar alguns dias de férias na praia ou no campo pode ser um programão e tanto. Ainda mais quando é possível reunir toda a família em volta de uma mesa recheada de petiscos, cervejas e muita conversa. Nessa hora, você esquece de tudo, principalmente da sua conta bancária. No entanto, em alguns casos, no retorno para o ?mundo real?, essa história pode virar um grande problema, caso você não tenha total controle dos gastos. Não transforme a viagem em pesadelo ?Minha viagem virou um inferno. Não me controlei e gastei muito. Quando cheguei e fui ao banco, tomei um susto com o meu saldo. Da próxima vez, vou me planejar e viajar com o dinheiro contado, para evitar abusos?, revela a secretária Mariana Mascarenhas, de 31 anos. Para evitar cair na mesma armadilha, a consultora financeira Elaine Toledo avisa que, antes de sair de casa para gastar, é preciso estar ciente de que ?o dinheiro não é bênção, nem perdição, mas um elemento de troca movido pela emoção?. Essa emoção pode falar ainda mais alto quando as crianças estão por perto. ?É só botar o pé na estrada que começam os pedidos: sorvete, bala, kit para praia e até roupinhas. O pior é que sempre acabo comprando?, conta Mariana. ?O consumo consciente é importante. Mas, nesta época de férias, a preocupação deve ser redobrada, principalmente com relação ao uso racional do dinheiro e do crédito. Este é um dos períodos em que o consumidor mais costuma entrar no vermelho por gastar além do que pode?, explica Marcos Crivelaro, professor PhD da Faculdade de Informática e Administração Paulista e da Faculdade Módulo. Hoje, de acordo com Elaine, um dos maiores problemas que afundam a conta bancária de qualquer pessoa é o cartão de crédito. ?Essa foi a maior invenção do século, pois permite que compremos coisas desnecessárias com o dinheiro que não temos?, avisa. Elaine revela que nos EUA, por exemplo, a tentação pelo ?dinheiro de plástico? mexeu tanto no bolso dos norte-americanos que fez com que o número de endividados fosse dez vezes maior do que o dos brasileiros. Então, caso tenha um cartão de crédito, se possível, deixe-o em casa antes de viajar. Caso contrário, só o utilize em caso de extrema necessidade. Aprenda a economizar Em seu site, a especialista ensina como economizar de forma saudável e também graduada. O método didático de organizar a vida financeira, segundo ela, pode facilitar o dia-a-dia de cerca de 50% dos brasileiros, que estão completamente endividados. No quadro abaixo, Crivelaro separou algumas dicas de como economizar durante as férias e de quais são as melhores opções para não gastar muito dinheiro.