Ecoativismo é coisa de mulher

Apesar de as preocupações ambientais fazerem parte da agenda global e estarem presentes no dia a dia de mulheres de todo o mundo, conforme o relatório As Mulheres do Mundo, divulgado no fim do ano passado pela Organização das Nações Unidas (ONU), a participação feminina ainda é menor que a de homens na tomada de decisões ambientais. Governado por uma presidente e com o histórico de duas mulheres à frente do Ministério do Meio Ambiente - como a atual, Izabella Teixeira, e a pioneira Marina Silva -, o Brasil é uma exceção a essa regra.

E a participação não se restringe a cargos executivos e legislativos. A história do ativismo ambiental no Brasil registra a participação de pioneiras históricas em ONGs diversas, que desafiaram o senso comum e o preconceito, dentro e fora de casa, para empreender uma luta tão corajosa quanto bem-sucedida. Numa área de tantos conflitos como a ambiental, características femininas como a habilidade de negociação e a capacidade de transmitir informações sem abrir mão da emoção parecem ser extremamente propícias.

"As mulheres têm uma facilidade maior para buscar os consensos e apostam muito mais no convencimento do que na disputa", afirma a ex-ministra Marina Silva. "Pelo menos quando se faz a política sem renunciar à nossa condição feminina, e sem ficar caricaturando os homens, que são mais focados na competição do que no convencimento, eu acho que o nosso olhar favorece bastante. Nós queremos integrar, buscamos o encontro muito mais do que o confronto."

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (hoje, dia 5), o Suplemento Feminino conta a história de quatro mulheres que, em diferentes tempos e estilos, são uma prova de que as causas ambientais são, sim, coisa de mulher.

A fotógrafa

Navios baleeiros interceptados em alto-mar, operações arriscadas para salvar animais em risco de extinção, ativistas algemados, protestos a 40° positivos, na África, ou a 30º abaixo de zero, na Antártida. Se imagens como as descritas acima correm o mundo na imprensa, na internet e em exposições é porque profissionais como a carioca Bárbara Veiga, de 27 anos, dedicam sua vida a esta causa.

Seu trabalho com ecoativismo começou de forma voluntária, em 2004, quando realizava com amigos diversas caminhadas por praias selvagens como Grumari e Prainha, para recolher o lixo deixado pelos turistas. O amor à causa ecológica e a paixão pela fotografia se uniram em 2006, quando ela fez sua estreia a bordo do navio Artic Sunrise, do Greenpeace, numa expedição contra o desmatamento da Amazônia. Ao ajudar a colar um cartaz imenso na sede de uma grande empresa de alimentos, em Santarém, depois de entrar no prédio usando métodos de escalada, foi presa. "Levei socos, pontapés, e tive a prova de que, nesta hora, o fato de ser mulher não fazia diferença nenhuma", lembra.

A segunda experiência atrás das grades ocorreu no Caribe, quando ativistas expuseram 865 rabos de baleia, pintados de preto, na frente do hotel onde se realizava o encontro da Comissão Internacional Baleeira. Bárbara foi presa por dois dias e deportada. Com sede de ações ainda mais radicais, integrou-se, em 2009, à Sea Shepherd Conservation Society, ONG dedicada à proteção da vida marinha e reconhecida por suas ações destemidas, em que voluntários ficam no caminho entre os navios caçadores e as baleias e tentam danificar seus radares, para que os animais não sejam localizados.

Bárbara orgulha-se de ter sensibilizado sua família para a causa ambiental. "No começo, meus pais me achavam inconsequente. Mas hoje me apoiam, sabem que faço tudo pelo planeta para conscientizar as pessoas", diz. "Acho até que meu pai está virando ativista porque tem lido muito a respeito e me perguntado bastante." Dividindo o tempo entre meses embarcada e a residência, em Paris, ela se diz realizada. "Não há nada mais especial do que documentar este crime", diz a fotógrafa.

A precursora

- Ô Juarez, o que dizes ao ver tua esposa de megafone na mão fazendo passeata pela Rua da Praia?

Se a pergunta causaria desconforto a um marido conservador hoje, imagine-se em 1978, em plena ditadura militar, na capital de um dos Estados considerados mais machistas do Brasil, o Rio Grande do Sul. Mas, contrariando a expectativa do amigo que o alertava na ocasião, Juarez disse:

- Hilda é mãe. Mãe é mulher. E apenas a mulher poderá salvar o ser humano do polo do perigo ao qual se lançou. Ela tem todo o meu apoio.

A passeata era contra um projeto habitacional que colocaria em risco porções preservadas de Mata Atlântica. Graças ao pioneirismo de mulheres como Hilda Zimmermann, Magda Renner e Giselda Castro, o então governador Amaral de Sousa teve de receber um documento com as denúncias e o assunto chegou à imprensa.

Muito tempo depois, em solenidade no Congresso Nacional, Hilda, de 88 anos, receberia o Prêmio "Amigos da Mata Atlântica", uma entre tantas deferências a sua trajetória de luta pela causa ambiental e pelo direito dos povos indígenas.

Ao lado de nomes como José Lutzenberger e Augusto Carneiro, ela foi uma das fundadoras da primeira ONG ambientalista brasileira e da América Latina: a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), que nasceu em 1971. Um tempo em que preocupações com agrotóxicos, queimadas e desmatamentos eram coisa para poucos abnegados - não raramente considerados excêntricos.

Hilda teve desde sempre os ensinamentos do pai, um comerciante de Santa Rosa (RS), que nos idos de 1920 dava abrigo aos indígenas que passavam pela cidade e dizia: "Esta terra é dos índios, nós é que somos os invasores." Anos mais tarde, ela fundaria a Associação Nacional de Apoio ao Índio (Anaí), da qual foi a primeira presidente. A veterana gaúcha faz uma analogia entre as funções delegadas à mulher, de proteção aos filhos, e o ecoativismo. "A mulher está identificada com o ser vivo, o feminino ‘Gaia’, o Planeta Terra", observa a precursora ativista ambiental.

A articuladora

A cerimônia para lançamento do marco regulatório do pré-sal transcorria normalmente em Brasília, em 2009, quando, assim que o então presidente Lula iniciou seu discurso, ecoativistas do Greenpeace subiram ao palco e abriram uma faixa de três metros: "Pré-sal e poluição: não dá para falar de um sem falar no outro". As fotos da manifestação ganharam sites e jornais do mundo inteiro. E as discussões sobre o tema, que até então só destacavam os ganhos econômicos e sociais do pré-sal, passaram a contemplar aspectos como a necessidade de criação de áreas marinhas protegidas.

O episódio dá uma perfeita noção do trabalho de uma de suas protagonistas, a bióloga Leandra Gonçalves, de 29 anos, coordenadora da Campanha de Clima e Energia do Greenpeace. Sua atividade integra coragem, idealismo e a necessidade de articulação com políticos e autoridades em prol das causas ambientais. "A parte de mobilização da sociedade é a mais difícil", diz Leandra, que já se considerava uma ativista desde a 5ª série quando, apaixonada pela vida marinha, afirma já ter decidido a faculdade que cursaria (biologia) e seu objeto futuro de pesquisa (as baleias).

Como a família morava longe do litoral, viajava todos os finais de semana, feriados e férias para conhecer projetos marinhos pelo Brasil. Na época, sentia-se inspirada pelas imagens que o Greenpeace divulgava, como a do bote frágil à frente do enorme navio baleeiro. Anos depois, chegaria a coordenadora da campanha das baleias do Greenpeace, viajando meses a bordo de navios para impedir a matança de baleias na Antártida.

Sua rotina inclui o acompanhamento da pauta do Congresso, a articulação com ONGs e a atuação com jovens que, inspirados por sua trajetória, mantêm viva e vibrante a ação do Greenpeace. "Hoje sei que não se salvam baleias só as desencalhando. Há enormes barreiras na sociedade e na política para fazer algo de fato."

A educadora

Era 1976 e depois de passar três anos recolhendo e medindo vôngoles numa praia de Ubatuba, para sua tese de doutorado, Yara Novelli deu-se conta de que havia testemunhado um movimento sintomático de destruição da natureza. "Enquanto eu ficava lá medindo as conchinhas, fui vendo a praia (Saco da Ribeira) ser invadida por um píer, uma marina e outro píer até praticamente desaparecer", lembra-se. Foi nessa época que sua vida acadêmica deu uma virada e ela decidiu estudar algo que tivesse relevância ainda maior na preservação ambiental e para a vida marinha. Hoje, aos 67 anos, Yara é reconhecida como uma das maiores autoridades brasileiras e mundiais em manguezais.

"Era uma época em que o mangue era sinônimo de área malcheirosa e zona de prostituição, e achavam que a solução era aterrar ou drenar", conta. Para mudar essa visão, formar cabeças e multiplicar os conhecimentos, Yara criou disciplinas de graduação, pós-graduação e grupos de estudo pelo Brasil inteiro. Paralelamente à vida de professora na Universidade de São Paulo (USP), onde chegou a livre-docente, tornou-se a primeira perita brasileira em processo judicial para valoração do dano ambiental de um vazamento de óleo em Bertioga.

Em 1986, foi uma das fundadoras da SOS Mata Atlântica, uma das mais importantes ONGs brasileiras, que acaba de completar 25 anos. Nela, ajudou a criar o Programa Costa Atlântica, mantido por fundos alimentados por recursos privados. "As empresas mudaram sua forma de atuar e nós aprendemos que não adianta só atacar, é necessário fazer parcerias."

Recentemente, Yara tornou-se também uma ecoativista de passeata. A motivação foram as alterações que o Congresso está fazendo no Código Florestal. Num recente fim de semana, participou de protestos no Parque do Ibirapuera. "Resolvi ir para a rua porque agora, mais do que nunca, precisamos estar presentes."