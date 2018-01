Hoje ocorrerá um eclipse total da Lua que poderá ser visto no Brasil a partir das 5h51 (horário de Brasília) e demorará cerca de uma hora para alcançar o ápice. No eclipse total, a Lua assumirá uma intensa coloração vermelha, como a do entardecer, por cerca de 90 minutos. O fenômeno não poderá ser visto na África e na Europa.