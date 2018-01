É tempo de ´mochilar´

Elas não são companheiras apenas na hora da escola ou do trabalho. As mochilas também viram itens indispensáveis durante as férias - principalmente aquelas desfrutadas bem longe de casa. Com a chegada do fim do ano, é hora de começar a arrumar as tralhas para pegar a estrada. A infinidade de modelos (e preços) disponíveis no mercado requer cuidado. Uma boa mochila precisa ser resistente e, de preferência, contar com dispositivos de segurança, que evitem furtos. A marca Karga oferece peças com cadeados, costuras reforçadas e tecidos impermeáveis, além de suporte para celular e notebook - sem cobrar preços abusivos por isso. A Le Postiche, famosa pelas suas bolsas de couro e malas de viagem, também tem uma vasta linha jovem, com mochilas para perfis e bolsos diferentes. As lojas da rede vendem marcas consagradas, como Fico, Nike e Rainha. Para aventureiros exigentes, que procuram modelos desenvolvidos especialmente para atividades outdoor - como trekking, rafting e canyoning -, uma boa dica é a grife Wöllner. Desde 1993, a marca fabrica roupas e acessórios com acabamentos reforçados, materiais impermeáveis e design diferenciado, aliando conforto e funcionalidade em atividades radicais. Os que procuram praticidade sem abrir mão do estilo encontram ótimas opções na Levi?s, Eckzen, Y l Man e Renner.